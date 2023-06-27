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ЗСУ вдалося вийти за лінію окупації 2014 року – британська розвідка

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ вдалося вийти за лінію окупації 2014 року – британська розвідка
Багаторазові одночасні українські атаки на Донбасі призвели до прориву оборони сил «ДНР» та Чечні
фото: Генштаб

Українські десантники трохи просунулися на схід від села Красногорівка, неподалік Донецька,

Українським силам під час контрнаступу вдалося зламати оборону російської армії під Донецьком та вийти за лінію окупації 2014 року. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, українські десантники трохи просунулися на схід від села Красногорівка, неподалік Донецька, який знаходиться на старій лінії контролю.

За даними британської розвідки, це один із перших випадків після вторгнення Росії у лютому 2022 року, коли українські сили, швидше за все, відвоювали територію, окуповану Росією з 2014 року.

Нещодавні багаторазові одночасні українські атаки на Донбасі призвели до прориву оборони сил «ДНР» та Чечні, які діють у цьому районі, відповідають у Міноборони Британії.

Як повідомлялося, Сили оборони України продовжують виганяти російських загарбників із Мелітопольського, Бердянського та Бахмутського напрямків. За словами речника, російські окупаційні війська зазнають значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці.

Триває 489-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по території України, зокрема, і трьома зенітними керованиими ракетами з С-300. Силами та засобами протиповітряної оборони було знищено дві крилаті ракети «Калібр» та сім ударних безпілотників типу Shahed. Крім того, противник атакував із північного напрямку чотирма БпЛА невстановленого типу (ймовірно, ударні) – усі дрони знищено. 

 

 

 

Теги: окупанти Міноборони британська розвідка контрнаступ ЗСУ війна

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