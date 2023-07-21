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Міноборони відреагувало на заяви про відсутність замовлень українських дронів-камікадзе

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Міноборони відреагувало на заяви про відсутність замовлень українських дронів-камікадзе
фото ілюстративне

Міноборони від початку війни замовило 28 моделей БПЛА різних типів українського виробництва

Міністерство оборони України відреагувало на інформацію про те, що начебто з початку повномасштабної війни відомство не замовило в Укроборонпрому жодного дрона-камікадзе. У пресрелізі Міноборони зауважило, що на озброєння вже прийняті 28 моделей різних безпілотників українського виробництва.

Відомство зазначає, що наступні БПЛА можна приймати в експлуатацію лише після їхнього випробування і визначених Генштабом потреб.

Зазначається, що в період із 22 лютого 2022 року Міністерство оборони України прийняло на озброєння/в експлуатацію 28 моделей БПЛА різних типів українського виробництва.

«Серед них, зокрема, дев'ять моделей дронів-камікадзе, серед яких три літакового типу, а також шість моделей FPV-дронів. Загальна кількість поставлених до Збройних сил України БпЛА і дронів в рамках закупівель Міноборони налічує тисячі одиниць», – ідеться в повідомленні.

У відомстві наголосили, що розвиток українського виробництва озброєння та військової техніки, зокрема розвідувальних, ударних дронів, дронів-камікадзе та баражувальних боєприпасів, є пріоритетом для Міноборони.

Також у Міноборони нагадали, що термін прийняття в експлуатацію нового озброєння і техніки скоротився з приблизно двох років до 3-5 тижнів.

«Постачання БпЛА українського виробництва для потреб ЗСУ постійно зростає у геометричній прогресії. З низкою українських компаній підписано контракти на серійне виробництво 10 моделей БпЛА різних типів, найменування та обсяги не розкриваються з міркувань безпеки. Обсяги постачання визначені на підставі потреби, сформованої Генеральним штабом ЗС України», – повідомляють у відомсвті.

Зазначається, що згідно з бюджетними приписами заборонено підписувати контракти на неіснуючі серійні моделі. Закупівля може здійснюватися виключно на підставі потреби від Генштабу ЗСУ.

Крім того, станом на 20 липня 2023 року до Міністерства оборони надійшло дві пропозиції від підприємств, що входили до складу колишнього концерну «Укроборонпром» (після реорганізації ) АТ «Українська оборонна промисловість»). Зокрема, у 2023 році з підприємством концерну підписано державний контракт на закупівлю розвідувального дрона.

Також повідомляється, що наразі завершено випробування єдиного дрона-камікадзе, розробником якого є одне з підприємств АТ «Українська оборонна промисловість». Здійснюється процедура допуску до експлуатації.

Скандал із дронами

В Укроборонпромі визнали, що через відсутність замовлення Міноборони в країні досі не відбувається серійне виробництво БПЛА. Вчора стало відомо, що Міноборони з початку повномасштабної війни не замовила в Укроборонпрому жодного дрона-камікадзе. Про це заявив менеджер проектів держконцерну Олег Болдирєв, більш відомий як Мартін Брест, у коментарях у Facebook.

Як повідомив Болдирєв, жодного дрона від підприємств Укроборонпрому не було замовлено. Тобто ні про яке серійне виробництво БПЛА на підприємствах цієї організації не йдеться. Саме такий коментар він залишив під постом у Facebook журналіста Олександра Суркова. 

 Сьогодні на фронті противник має вагому перевагу як у дронах, так і РЕБ. Бо за півтори роки війни гусєвський оборонпром не те що не поставив на конвеєр типові зразки – але й не запропонував для ЗСУ жодного ефективного рішення. Все що вони демонстрували у презентаціях весь цей час – не результат роботи «потужних КБ», а інді-розробки наших кулібіних-одиначок які себе приписують чиновники з зарплатнями космонавтів», – написав журналіст.

На це Болдирєв написав, що Укроборонпром не є розпорядником бюджетних коштів

Теги: Укроборонпром безпілотник війна Міноборони

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