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Повернення захисників «Азовсталі» із Туреччини: США прокоментували мотиви Ердогана

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Повернення захисників «Азовсталі» із Туреччини: США прокоментували мотиви Ердогана
Зеленський у суботу ввечері приїхав до Львова разом із командирами захисників «Азова», яких він забрав із Туреччини
фото з відкритих джерел

Американці не брали участі у переговорах

Керівництво Сполучених Штатів Америки не знає мотивів президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана у рішенні відпустити в Україну командирів «Азова» та 36-ї окремої бригади морської піхоти, які обороняли «Азовсталь». Про це повідомив радник із національної безпеки американського президента Джейк Салліван на брифінгу.

За його словами, відповідне питання потрібно ставити особисто Ердогану.

Салліван додав, що український народ радісно та емоційно відреагував на повернення командирів оборони Маріуполя. Водночас самі американці не брали участі у цих переговорах.

«Ми не брали участі в цьому і не в змозі насправді коментувати, чого Ердоган намагався досягти цим», — заявив Салліван.

Як повідомлялося, українські командири, які керували обороною «Азовсталі» у Маріуполі навесні 2022 року, Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега 8 липня повернулися до України. Досі «Редіс», «Калина», «Волина» та інші лідери захисників «Азовсталі» перебували в Туреччині після повернення з російського полону.

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Теги: радник Азовсталь США Реджеп Таїп Ердоган Туреччина

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