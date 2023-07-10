Повернення захисників «Азовсталі» із Туреччини: США прокоментували мотиви Ердогана

Зеленський у суботу ввечері приїхав до Львова разом із командирами захисників «Азова», яких він забрав із Туреччини

Американці не брали участі у переговорах

Керівництво Сполучених Штатів Америки не знає мотивів президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана у рішенні відпустити в Україну командирів «Азова» та 36-ї окремої бригади морської піхоти, які обороняли «Азовсталь». Про це повідомив радник із національної безпеки американського президента Джейк Салліван на брифінгу.

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За його словами, відповідне питання потрібно ставити особисто Ердогану.

Салліван додав, що український народ радісно та емоційно відреагував на повернення командирів оборони Маріуполя. Водночас самі американці не брали участі у цих переговорах.

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«Ми не брали участі в цьому і не в змозі насправді коментувати, чого Ердоган намагався досягти цим», — заявив Салліван.

Як повідомлялося, українські командири, які керували обороною «Азовсталі» у Маріуполі навесні 2022 року, Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега 8 липня повернулися до України. Досі «Редіс», «Калина», «Волина» та інші лідери захисників «Азовсталі» перебували в Туреччині після повернення з російського полону.