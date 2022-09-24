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Ірландія розгляне можливість прийому росіян, які втекли від мобілізації

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Ірландія розгляне можливість прийому росіян, які втекли від мобілізації

Ірландія «ніколи не відмовляла людям, які тікають через питання совісті чи від переслідування

Прем'єр-міністр Ірландії Міхол Мартін заявив, що його країна розгляне можливість допуску на свою територію громадян росії, які тікають від мобілізації. Про це повідомляє The Journal.

Він зазначив, що Ірландія «ніколи не відмовляла людям, які тікають через питання совісті чи від переслідування», навівши за приклад прийняття афганців після встановлення влади «Талібану» на їхній батьківщині.

«Нам потрібно все це оцінити. Насамперед ми приймаємо українські сім'ї, які тікають від війни. Для нас це було пріоритетом, як і ті, хто подає заяву на притулок у нормальному порядку, чия кількість цього року зросла. Це чинить значний тиск на країну», – сказав ірландський прем'єр.

Він також висловився за прискорення реформ на найвищому рівні в рамках Організації Об’єднаних Націй.

«Член Ради Безпеки з правом вето може вести таку несправедливу війну, що є грубим порушенням фундаментального Статуту ООН. На мій погляд, це ставить під сумнів членство росії в Раді Безпеки».

За його словами, «досить ясно», що ми досягли «поворотного моменту» з точки зору ООН і Ради Безпеки.

«Я думаю, що це дуже серйозна проблема для всіх з точки зору Організації Об’єднаних Націй, і вона справді вимагає прискорення реформ на найвищому рівні в рамках Організації Об’єднаних Націй», – сказав він.

Теги: Ірландія міністр притулок

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