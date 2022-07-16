Із Кримом чи без? Французький дипломат пояснив, якою має бути перемога України над Росією

«Ми офіційно заявили, що це справа українців вирішувати, як бачити власну перемогу»

Україна, як сторона, яка воює, має самостійно визначити свою долю та вирішити, що саме вважати перемогою – повернення до кордонів станом на 24 лютого чи звільнення окупованих Криму та Донбасу. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив глава французького дипломатичного представництва, кар’єрний дипломат Етьєн де Понсен.

«Ми офіційно заявили, що це справа українців вирішувати, в чому вбачати власну перемогу. Ви є демократичною країною і самі маєте визначити, що для вас перемога. Ми не можемо прийняти це рішення за вас. Я маю на увазі Захід у цілому. Можливо, настане той день, коли президент Зеленський виступить і офіційно скаже: ось – умови успіху для нас є такими. І це має визначити виключно українська сторона, ми цього не визначаємо», – сказав посол.

Етьєн де Понсен наголосив, що Франція усіляко підтримує Україну та допомагає всім, чим може.

«Але ми не є стороною, яка воює. Отже, Україна має сама визначити свою долю», – пояснив свою думку дипломат.

Нагадаємо, раніше ЗМІ дізналися про позицію Франції щодо повернення Україною Криму. Так, CNN із посиланням на французьке дипломатичне джерело повідомляв, Франція хоче, щоб Україна повернула контроль над Кримом у рамках воєнної перемоги над Росією. Заява щодо Криму прозвучала під час візиту до Києва лідерів Франції, Німеччини та Італії. Джерело розмовляло з журналістами, які подорожували з французькою делегацією.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що зброя від союзників допоможе Україні повернути окуповані Росією території, включаючи Крим та Донбас.

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