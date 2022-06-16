ЗМІ дізналися про позицію Франції щодо повернення Україною Криму

Франція підтримує повернення усіх окупованих Росією територій України

Франція хоче, щоб Україна повернула контроль над Кримом у рамках воєнної перемоги над Росією. Про це повідомляє CNN з посиланням на французьке дипломатичне джерело.

Зазначається, що заява щодо Криму прозвучала під час візиту до Києва лідерів Франції, Німеччини та Італії. Джерело розмовляло з журналістами, які подорожували з французькою делегацією у четвер.

«Ми за цілісну перемогу з відновленням територіальної цілісності на всіх завойованих росіянами територіях, включаючи Крим», – сказав французький чиновник.

За словами співрозмовника CNN, коли війна закінчиться, будуть необхідні переговори, щоб визначити тип гарантій безпеки для України та відносин між Україною та НАТО, щоб «знати, як ми будуємо міцний мир».

«На кону стоїть безпека всіх нас», – зазначив він, додавши, що українську «воєнну перемогу має визначити Зеленський».

Нагадаємо, сьогодні, 16 червня, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон прибули до Києва. Європейські лідери уже встигли виступити з першими заявами після прибуття до Києва. Зокрема, Шольц заявив, що Німеччина допомагатиме Україні «стільки, скільки потрібно». Своєю чергою Макрон заявив, що планує розпочати свій візит до України із поїздки у передмістя Києва, де були зафіксовані численні військові злочини російських окупантів.

До лідерів Франції, Німеччини та Італії у Києві доєднався також президент Румунії Клаус Йоханніс.

Раніше повідомлялося, що лідери європейських країн «везуть» Україні кандидатство в ЄС. Також вони проситимуть повернутися до переговорного процесу з главою країни-агресора Володимиром Путіним.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що зброя від союзників допоможе Україні повернути окуповані Росією території, включаючи Крим та Донбас.

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