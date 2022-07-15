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рус
    Особисті фінанси

    Що буде з кредитами на житло та авто, які знищила війна: влада озвучила два варіанти

    До кінця літа заплановано ухвалення законопроєкту, що дозволить не сплачувати ні відсотки, ні тіло кредиту - Що буде з кредитами на житло та авто, які знищила війна: влада озвучила два варіанти
    До кінця літа заплановано ухвалення законопроєкту, що дозволить не сплачувати ні відсотки, ні тіло кредиту
    фото з відкритих джерел

    Влада розглядає «замороження» та «прощення» кредитів

    У парламенті планують ухвалити законопроєкт №7441-1 вже до кінця літа. Цей документ дозволить не сплачувати ні відсотки, ні тіло кредиту на житло чи транспортний засіб, який було зруйновано внаслідок війни. Про це повідомила голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк на своїй сторінці у Facebook.

    Існує два варіанти дій: «замороження» та «прощення» кредиту. Усе залежатиме від місцеперебування майна та можливості офіційно зафіксувати пошкодження.

    «Замороження» виплат за кредитами може стосуватись випадків, коли майно опинилося на тимчасово окупованій території або на території активних бойових дій, пошкоджене або знищене внаслідок воєнних дій, за наявності документів можна отримати у кредитора призупинення платежів по кредиту.

    «Замороження» (тіло кредиту, відсотки, комісії) кредиту триватиме, поки держава компенсує збитки за знищене російською агресією майно.

    Стосовно «прощення», то тут наступні умови:

    • площа знищеного майна, під який було взято кредит, не перевищує 140 кв. м. (для квартири), 250 кв. м. (для житлового будинку). І воно є єдиним місцем проживання сім’ї позичальника. Також йдеться про знищений єдиний автомобіль з робочим об’ємом двигуна не більше 2500 см;
    • станом на 23 лютого 2022 року відсутня прострочена заборгованість;
    • якщо така квартира, будинок чи автомобіль у кредит є єдиними.

    Відповідну заяву можна буде подавати в період дії воєнного стану і ще три місяці після дня його припинення.

    Раніше президент Зеленський анонсував масштабну відбудову України, заявивши, що усі постраждалі від рашистської агресії отримають компенсацію за зруйноване/знищене житло грошима чи квадратними метрами нової житлової нерухомості.

    Нагадаємо, внутрішньо переміщені особи, які повернулися на постійне місце проживання, але мають зруйноване житло, продовжать отримувати допомогу на проживання.

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    Що буде з кредитами на житло та авто, які знищила війна: влада озвучила два варіанти