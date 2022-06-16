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    Політика

    Резніков зробив заяву щодо повернення Криму і Донбасу

    Звільнити всі наші території, включаючи Крим &ndash; це стратегічна мета для України - Резніков зробив заяву щодо повернення Криму і Донбасу
    Звільнити всі наші території, включаючи Крим – це стратегічна мета для України
    фото з відкритих джерел

    Україна звільнятиме окуповані території у три етапи

    Зброя від союзників допоможе Україні повернути окуповані Росією території, включаючи Крим та Донбас. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю CNN.

    «Ми збираємось звільнити всі наші території, включаючи Крим – це стратегічна мета для України, тому що це українська територія і ми рухатимемося крок за кроком», – заявив Резніков.

    При цьому глава Міноборони зазначив, що першим кроком буде стабілізація ситуації на місцях для запобігання подальшим втратам проти російських сил. Другий етап, за його словами, полягає у тому, щоб повернути російські війська на їхні позиції до повномасштабного вторгнення 24 лютого.

    І вже тільки на третьому етапі, як наголосив міністр, будуть вестися переговори з партнерами України про те, як звільнити території, включаючи Крим.

    У відповідь на зауваження журналіста, що спроба повернути Крим військовим шляхом може ще більше спровокувати РФ міністр наголосив, що Крим – це українська земля і її потрібно звільняти незважаючи ні на що.

    «Це не має значення. Тому що вони (росіяни – ред.) побачать, це в Херсоні, вони побачать це у Запоріжжі, вони також побачать це у Маріуполі... бо це українські землі, і Крим також українська земля, незважаючи ні на що», – підсумував Резніков.

    Нагадаємо, раніше генерал-майора ЗСУ Дмитро Марченко, який із перших днів керував обороною Миколаєва і Миколаївської області, розповів, що Керченський міст є ціллю номер один для українських військових. За його словами, ЗСУ завдадуть удару по цьому об'єкту відразу ж як отримають відповідну завданню зброю.

    Також стало відомо, що Росія заявила, що відкрила сухопутний коридор у Крим. Йдеться про автомобільне сполучення з окупованим Кримом по материковій частині.

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    Теги: Крим росія окупанти війна Україна Олексій Резніков окупація #stoprussia
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    Резніков зробив заяву щодо повернення Криму і Донбасу