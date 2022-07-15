Теракт у Вінниці: зниклими безвісти досі вважаються 11 осіб (фото, відео)

Тіла двох дітей та 11 дорослих досі не ідентифіковані

У Вінниці сьогодні день жалоби за жертвами обстрілу, який рашисти влаштували напередодні у центрі міста. Тіла двох дітей та 11 дорослих досі не ідентифіковані. Про це написав міський голова Сергій Борзов.

«День жалоби. День страшного болю і скорботи. 23 людини загинули, троє дітей, серед яких чотирьохрічна «сонячна» Ліза. Тіла двох дітей досі не ідентифіковані... Як і 11 дорослих», – йдеться в повідомленні.

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко зазначив, що станом на 12:00 15 липня відомо, що у заклади охорони здоров'я звернулось 197 постраждалих: 110 – амбулаторно надали допомогу, 80 – залишаються на стаціонарному лікуванні.

11 людей досі залишаються зниклими безвісти.

Раніше повідомлялося, що мама маленької дівчинки Лізи, яка загинула під час ракетного обстрілу Вінниці російськими окупантами, перебуває у свідомості.

Нагадаємо, що вчора росіяни вдарили по центру Вінниці крилатими ракетами «Калібр», запустивши їх із підводного човна в акваторії Чорного моря. Працює «гаряча лінія» для пошуку людей після обстрілу центру міста.

Під час ракетних обстрілів Вінниці загинула маленька дівчинка Ліза, за життя її мами Ірини зараз борються медики.

Відомо, що російські ракети влучили в будівлю з офісними приміщеннями в одному з центральних і людних у цей час районів Вінниці. Від ударів постраждали також розташовані неподалік житлові будинки.



