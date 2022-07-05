Ізраїль спростив правила в’їзду для українців

Ізраїль наразі не приймає біженців із України

Громадянам України більше не потрібно отримувати попередні електронні дозволи від Міністерства внутрішніх справ Ізраїлю для в’їзду в цю країну. Про це повідомляє Посольство України в Державі Ізраїль.

«Згідно з рішенням компетентних органів Ізраїлю 4 липня скасовано вимогу на отримання попереднього дозволу від МВС Ізраїлю для в’їзду в країну. Таким чином, громадянам України та їхнім друзям, які їх запрошують в Ізраїль, більше не потрібно отримувати електронні дозволи», – ідеться в повідомленні.

У посольстві звернули увагу, що це рішення стосується громадян України, які планують подорож до Ізраїлю з туристичною метою.

Для в’їзду в Ізраїль необхідно мати діючий закордонний паспорт. Громадянину України, який в’їжджає до Ізраїлю в рамках безвізового режиму, слід за допомогою документів обґрунтувати мету поїздки в аеропорту, оскільки повноваження щодо прийняття остаточного рішення стосовно допущення на територію Ізраїлю належать співробітнику прикордонної служби Держави Ізраїль.

Наприклад, туристам доцільно мати зворотний квиток, підтвердження бронювання готелю та придбання туристичного продукту, суму коштів, достатню для запланованого перебування в Ізраїлі, а також поліс медичного страхування. Особам, які в’їжджають з гостьовою метою або для лікування, слід мати іменне запрошення з персональними та контактними даними приймаючої сторони (лікарні). Зворотний квиток та достатні кошти також необхідні.

У диппредставництві просять українців, які планують відвідати Ізраїль, звернути увагу, що за 10 днів до в’їзду в Ізраїль слід заповнити декларацію особи. Також для в'їзду в Ізраїль слід заповнити свої та дані тих, хто подорожує з особою, декларацію про стан здоров’я, інформацію про вакцинацію від COVID-19 або статус одужання, а також дані про адресу ізоляції під час карантину. Також слід подбати про наявність страхового поліса, який має покривати видатки, пов’язані із захворюванням на COVID-19.

Посольство рекомендує українцям перед поїздкою в Ізраїль врахувати, що ця країна не приймає тимчасово переміщених громадян України (біженців). Посольство закликає не в’їжджати в Ізраїль у разі наявності негативної візової історії.

У разі отримання відмови на в’їзді до Ізраїлю особа має право оскаржити рішення прикордонної служби протягом 48 годин в суді. Для цього необхідно уповноважити місцевого адвоката, який вирішуватиме питання скасування заборони в суді. На період розгляду справи особа перебуватиме в спеціальному іміграційному центрі.

Нагадаємо, раніше Ізраїль всупереч усім домовленостям і угодам в односторонньому порядку заборонив в'їзд на свою територію українцям, які не мають електронні візи, що несе загрозу громадянам країни, проти якої Росія почала агресію.

З початком повномасштабної війни Росії проти України Ізраїль зупинив дію безвізового режиму для українців. Окрім того, Ізраїль відмовляється приймати біженців, що тікають від війни. Просто з аеропорту Бен-Гуріона українські родини депортували до Польщі.

У зв’язку з такими діями уряду посол України Євген Корнійчук звернувся до Верховного суду Ізраїлю та особисто міністра внутрішніх справ Айєлет Шакед. Дипломат у своєму позові заявив, що уряд Ізраїлю порушує домовленості про безвізовий режим та взагалі не має повноважень одноосібно визначати правила прийому біженців з України.

3 липня Вищий суд Ізраїлю скасував рішення уряду щодо позбавлення українських громадян права на безвізовий в'їзд до Ізраїлю.