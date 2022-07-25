По всій Україні тривога: окупанти з моря запустили ракети «Калібр»

Усім українцям не варто ігнорувати попередження і треба негайно прямувати в укриття

Надвечір понеділка, 25 липня, у багатьох областях України лунає повітряна тривога – окрім тимчасово захопленої росіянами Херсонської області та анексованого Криму.

Перші сирени залунали близько 22:01. Через декілька хвилин загроза ракетного удару охопила вже 12 областей.

Станом на 22:10 сирени сповістили про повітряну тривогу в:

Києві та Київській області;

Чернігівській області;

Житомирській області;

Вінницькій області;

Черкаській області;

Кіровоградській області;

Миколаївській області;

Одеській області;

Дніпропетровській області;

Запорізькій області.

Також повітряна тривога триває на Луганщині – там вона оголошена з 4 квітня. Водночас через тимчасову окупацію система оповіщення не працює на Херсонщині.

У соцмережах повідомляють про запуск ракет «Калібр» з ракетного катера біля берегів Севастополя.

«Повідомляють про запуск ракет окупантыв з акваторії моря! Все в укриття. По траєкторії летять до нас! Пам'ятайте, що траєкторія удару може змінитися. Слідуйте за оновленнями! Запуск ракети «Калібр» ракетним катером у берегів Севастополя», – повідомив нардеп Артем Дмитрук.

Усім українцям не варто ігнорувати попередження і треба негайно прямувати в укриття.

Інформація перевіряється.

Відбою тривоги поки що не було.

Калібр – це сімейство крилатих ракет, розроблених російським конструкторським бюро Новатор. РФ використовує це озброєння проти України з першого дня повномасштабного вторгнення. Країна-агресор вбиває ними мирних жителів нашої держави.

Оновлено

Повітряна тривога поширилась і на західні області України.

Нагадаємо, десантники збили ворожий «Алігатор» вартістю $16 млн (фото).

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