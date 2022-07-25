По всій Україні тривога: окупанти з моря запустили ракети «Калібр»
Усім українцям не варто ігнорувати попередження і треба негайно прямувати в укриття
Надвечір понеділка, 25 липня, у багатьох областях України лунає повітряна тривога – окрім тимчасово захопленої росіянами Херсонської області та анексованого Криму.
Перші сирени залунали близько 22:01. Через декілька хвилин загроза ракетного удару охопила вже 12 областей.
Станом на 22:10 сирени сповістили про повітряну тривогу в:
- Києві та Київській області;
- Чернігівській області;
- Житомирській області;
- Вінницькій області;
- Черкаській області;
- Кіровоградській області;
- Миколаївській області;
- Одеській області;
- Дніпропетровській області;
- Запорізькій області.
Також повітряна тривога триває на Луганщині – там вона оголошена з 4 квітня. Водночас через тимчасову окупацію система оповіщення не працює на Херсонщині.
У соцмережах повідомляють про запуск ракет «Калібр» з ракетного катера біля берегів Севастополя.
«Повідомляють про запуск ракет окупантыв з акваторії моря! Все в укриття. По траєкторії летять до нас! Пам'ятайте, що траєкторія удару може змінитися. Слідуйте за оновленнями! Запуск ракети «Калібр» ракетним катером у берегів Севастополя», – повідомив нардеп Артем Дмитрук.
Усім українцям не варто ігнорувати попередження і треба негайно прямувати в укриття.
Інформація перевіряється.
Відбою тривоги поки що не було.
Калібр – це сімейство крилатих ракет, розроблених російським конструкторським бюро Новатор. РФ використовує це озброєння проти України з першого дня повномасштабного вторгнення. Країна-агресор вбиває ними мирних жителів нашої держави.
Оновлено
Повітряна тривога поширилась і на західні області України.
Нагадаємо, десантники збили ворожий «Алігатор» вартістю $16 млн (фото).
Також «холодноярівці» на Харківщині розгромили танковий «прорив» окупантів (фото, відео).