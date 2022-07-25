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    Новини

    По всій Україні тривога: окупанти з моря запустили ракети «Калібр»

    По всій Україні тривога: окупанти з моря запустили ракети «Калібр»

    Усім українцям не варто ігнорувати попередження і треба негайно прямувати в укриття

    Надвечір понеділка, 25 липня, у багатьох областях України лунає повітряна тривога – окрім тимчасово захопленої росіянами Херсонської області та анексованого Криму.

    Перші сирени залунали близько 22:01. Через декілька хвилин загроза ракетного удару охопила вже 12 областей.

    Станом на 22:10 сирени сповістили про повітряну тривогу в:

    • Києві та Київській області;
    • Чернігівській області;
    • Житомирській області;
    • Вінницькій області;
    • Черкаській області;
    • Кіровоградській області;
    • Миколаївській області;
    • Одеській області;
    • Дніпропетровській області;
    • Запорізькій області.

    Також повітряна тривога триває на Луганщині – там вона оголошена з 4 квітня. Водночас через тимчасову окупацію система оповіщення не працює на Херсонщині.

    У соцмережах повідомляють про запуск ракет «Калібр» з ракетного катера біля берегів Севастополя.

    «Повідомляють про запуск ракет окупантыв з акваторії моря! Все в укриття. По траєкторії летять до нас! Пам'ятайте, що траєкторія удару може змінитися. Слідуйте за оновленнями! Запуск ракети «Калібр» ракетним катером у берегів Севастополя», – повідомив нардеп Артем Дмитрук.

    Усім українцям не варто ігнорувати попередження і треба негайно прямувати в укриття.

    Інформація перевіряється.

    Відбою тривоги поки що не було.

    Калібр – це сімейство крилатих ракет, розроблених російським конструкторським бюро Новатор. РФ використовує це озброєння проти України з першого дня повномасштабного вторгнення. Країна-агресор вбиває ними мирних жителів нашої держави.

    Оновлено

    Повітряна тривога поширилась і на західні області України.

    Нагадаємо, десантники збили ворожий «Алігатор» вартістю $16 млн (фото).

    Також «холодноярівці» на Харківщині розгромили танковий «прорив» окупантів (фото, відео).

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    Теги: росія окупанти війна укриття Україна окупація #stoprussia
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    По всій Україні тривога: окупанти з моря запустили ракети «Калібр»