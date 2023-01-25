Як президент змінився за час війни. Два промовисті фото, які вразять кожного українця
Ще рік тому Зеленський був усміхненим, ідеально поголеним та розповідав про свої досягнення на посаді
Сьогодні, 25 січня, у президента України Володимира Зеленського День народження. Цього дня у глави держави ювілей – 45-річчя.
Зараз Володимир Олександрович носить бороду, зрідка усміхається і в його погляді стало менше безтурботності й гумору.
Ще рік тому він був усміхненим, ідеально поголеним та розповідав про свої досягнення на посаді.
За останні 12 місяців життя Зеленського кардинально змінилося – не лише як громадянина, а й як президента. А з початком повномасштабного вторгнення він перетворився не просто на людину, яку в один момент перестали критикувати в Україні, а на політика світового масштабу, президента держави, яка бореться за свободу і демократію.
Раніше перша леді трепетно привітала свого чоловіка з Днем народження.
Коментарі — 0