Як президент змінився за час війни. Два промовисті фото, які вразять кожного українця

Глава держави до повномасштабного вторгнення та після

Ще рік тому Зеленський був усміхненим, ідеально поголеним та розповідав про свої досягнення на посаді

Сьогодні, 25 січня, у президента України Володимира Зеленського День народження. Цього дня у глави держави ювілей – 45-річчя.

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Зараз Володимир Олександрович носить бороду, зрідка усміхається і в його погляді стало менше безтурботності й гумору.

Ще рік тому він був усміхненим, ідеально поголеним та розповідав про свої досягнення на посаді.

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Володимир Зеленський 23 та 24 лютого Ігор Кримов / Facebook

За останні 12 місяців життя Зеленського кардинально змінилося – не лише як громадянина, а й як президента. А з початком повномасштабного вторгнення він перетворився не просто на людину, яку в один момент перестали критикувати в Україні, а на політика світового масштабу, президента держави, яка бореться за свободу і демократію.

Раніше перша леді трепетно привітала свого чоловіка з Днем народження.