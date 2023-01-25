День народження Зеленського: як змінився президент за 12 місяців (фото)

За рік у Зеленського змінилася не тільки зовнішність, а й погляд

Нині лідеру України виповнюється 45 років

Сьогодні, 25 січня, у президента України Володимира Зеленського День народження. Цього дня у глави держави ювілей – 45-річчя.

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Зараз Володимир Олександрович носить бороду, зрідка усміхається і в його погляді стало менше безтурботності й гумору.

Ще рік тому він був усміхненим, ідеально поголеним та розповідав про свої досягнення на посаді.

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За останні 12 місяців життя Зеленського кардинально змінилося – не лише як громадянина, а й як президента. А з початком повномасштабного вторгнення він перетворився не просто на людину, яку в один момент перестали критикувати в Україні, а на політика світового масштабу, президента держави, яка бореться за свободу і демократію.

Січень 2022

Володимир Зеленський у зверненні 24 січня 2022 року Фото: Офіс президента

Останній мирний місяць перед повномасштабним вторгненням окупантів на територію України. Минулорічний день народження глава держави не святкував, адже провів його на роботі.

У перший місяць нового року Зеленський завітав до Польщі, щоб зустрітися з Анджеєм Дудою.

Також президент Володимир Зеленський звернувся до громадян України із проханням не панікувати через можливе повномасштабне вторгнення.

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Лютий 2022

Володимир Зеленський у зверненні 22 лютого 2022 року Фото: Офіс президента

На початку лютого тема війни в Україні досягла свого апогею, а за два дні до 24 лютого на тлі тривожних новин про ймовірний наступ Росії президент виступає зі зверненням до народу.

Зеленський був у складному пошуку – він намагався підібрати правильні слова, аби швидко й сильно відповісти Путіну після визнання незалежності «ДНР» та «ЛНР».

Володимир Зеленський очікує на зустріч із Дудою у переддень війни фото: Офіс президента

Напередодні Зеленський проводив наради, готувався до зустрічей з депутатами і бізнесом. Одночасно з цим президент продовжував приймати закордонних гостей. Так, у перший день лютого Зеленський зустрівся з британським прем’єром Борисом Джонсоном, пізніше з президентами Туреччини, Франції та Естонії, а також з німецьким канцлером Олафом Шольцом, а за день до наступу, в Україну завітав президент Польщі Анджей Дуда. 23 лютого за пʼять хвилин до опівночі Зеленський звернувся до росіян.

24 лютого Київ прокинувся від ракетних ударів. Від одного з таких вибухів прокинулася дружина президента Олена Зеленська. Володимира Олександровича у ліжку вже не було. Зеленська розгублено вийшла зі спальні та знайшла чоловіка у сусідній кімнаті. Він стояв уже одягнений у костюм та білу сорочку, але без краватки.

Володимир Зеленський у зверненні 24 лютого 2022 року фото: Офіс президента

Через декілька годин у тому ж вбранні він звернувся до українців, та вже за добу костюм замінила футболка кольору хакі.

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А за місяць весь світ побачив, як разом із вбранням президента змінилося його обличчя. Воно стало мудрішим, старшим, а в очах читався біль від побачених звірств російських окупантів у Бучі.

25 лютого Зеленський опублікував відео, на якому його оточували кілька радників просто у центрі Києва перед будівлею Офісу президента. У відео він виступив з короткою промовою, наголошуючи на тому, що влада залишилася в країні.

Володимир Зеленський із радниками у зверненні 25 лютого 2022 року фото: скрін із відеозвернення

На пропозиції інших держав та їх лідерів щодо того, аби покинути Україну він відповів коротко та лаконічно.

Мені потрібні боєприпаси, а не евакуація.

Березень 2022

Змарнілий Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами з-за кордону на початку березня 2022 року фото: Офіс президента

Уже за перший місяць війни Зеленський не лише змінився зовні – постарів і втомився – відбулася і внутрішня трансформація: він почав діяти беззастережно та безкомпромісно на користь України та народу, кидаючи виклики всьому світу, який десятиліттями толерантно ставився до диктаторського режиму Путіна.

Життя переможе смерть, а світ – темряву.

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Володимир Зеленський під час спілкування з представниками іноземних ЗМІ у березні 2022 року фото: Офіс президента

Зеленський не просто не злякався, як і весь народ, він зміг стати голосом України у світі, використовуючи своє вміння бути медійною фігурою, спілкуватись з авдиторією.

У перші дні весни він без остраху зустрічався з іноземними журналістами, відвідав поранених захисників та спілкувався з мешканцями України: жителями Київщини, які потерпіли від російських обстрілів, працівниками ДСНС та бійцями.

Нарешті в Америки є президент, якого всі люблять, та який має захмарний рейтинг підтримки. Це президент України. Американський шоумен Білл Мар

у шоу на НВО

Квітень 2022

Володимир Зеленський під час розмови зі ЗМІ у квітні 2022 року Фото: Офіс президента

Президент прийняв виклик війни й кинув усі сили, щоб про звірства, які чинять окупанти, знали в кожній країні світу. Тож поки військові давали зрозуміти росіянам, хто така Україна, наш президент робив це на міжнародній арені.

Протягом перших місяців він у середньому виголошував по одній промові на день, виступаючи перед парламентами країн, Світовим банком, на церемонії вручення премії Grammy та перед ООН.

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Після виголошення промов Зеленському аплодували стоячи найвпливовіші люди світу. Багато хто не міг стримати сліз, а опісля виступи розбирали на цитати.

Президент зустрівся з президенткою Європейського парламенту Робертою Мецолою, яка прибула до Києва, відвідав поранених прикордонників та дітей, поспілкувався з мешканцями Київщини та вітчизняними ЗМІ.

Робоча поїздка Володимира Зеленського на Київщину у квітні 2022 року Фото: Офіс президента

У квітні Урсула фон дер Ляєн, високопосадовець ЄС, приїхала до Києва поїздом, щоб запропонувати Україні прискорений шлях до членства в ЄС. Цієї можливості країна чекала десятиліттями. Але коли момент нарешті настав, президент не міг перестати думати про жінку без голови з Краматорська та події у Бучі.

Коли він піднявся на подіум поруч із фон дер Ляєн, його обличчя набуло сірого відтінку і звичний дар ораторського мистецтва підвів його. Він навіть не мав духу, аби згадати про ракетний напад у своєму виступі.

Я став старшим. Я постарів від усієї цієї мудрості, якої ніколи не хотів. Це мудрість, пов'язана з кількістю загиблих людей та тортурами, вчиненими російськими солдатами. Ось така мудрість. Чесно кажучи, я ніколи не хотів отримати такі знання.

Травень 2022

Володимир Зеленський виступає перед парламентом у травні 2022 року Фото: Офіс президента

Лідер України зустрічається з політичними діячами Європи та США, а також президентом Польщі Дудою. Крім того, він виступає у Верховній Раді.

Глава Польщі Дуда та лідер України Володимир Зеленський у травні 2022 року фото з відкртих джерел

Також президент виголошує потужну промову до Дня перемоги.

Зовсім скоро в Україні буде два Дні Перемоги. А в когось не залишиться жодного. Перемогли тоді. Переможемо й зараз!

Увесь подальший місяць у думках президента нагальне питання порятунку військових із Азовсталі.

Червень 2022

Володимир Зеленський та Борис Джонсон на зустрічі у червні 2022 року Фото: Офіс президента

До України прибуває все більше іноземних президентів та політиків, із якими проводить зустрічі Зеленський. Також він виступає онлайн із проханнями надати Україні зброю та системи ППО.

До того ж глава держави вкотре проявляє сміливість і неодноразово їздить на передову, попри постійні обстріли росармії.

Липень 2022

Володимир Зеленський на пленарному засіданні Верховної Ради у липні 2022 року фото: Офіс президента

Про відпочинок глава держави навіть і не мріяв, адже інколи йому не вистачає часу навіть зателефонувати дружині та дітям: десятки зустрічей, дзвінків та поїздок.

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Серпень 2022

Зустріч Володимира Зеленського та Анджея Дуди у серпні 2022 року Фото: Офіс президента

Напередодні Дня незалежності України президент зустрівся у столиці з президентом Польщі Анджеєм Дудою, а безпосередньо у сам день свята із британським прем'єром Борисом Джонсоном. Півріччя війни, яка змінила кожного з нас, показала наші цінності, нашу силу й волю. Та чи не найбільше вона змінила Зеленського.

Вересень 2022

Володимир Зеленський на зустрічі з держсекретарем США у вересні 2022 року фото: Офіс президента

Лідер України закликає ввесь світ не забувати про війну в Україні. У вересні розпочинаються перші обстріли по енергетиці й президент відразу відреагував, давши агресору зрозуміти, що ніяких поступок не буде.

Без газу чи без вас? Без вас. Без світла чи без вас? Без вас. Без води чи без вас? Без вас. Без їжі чи без вас? Без вас. Холод, голод, темрява й спрага – для нас не так страшно й смертельно, як ваші «дружба й братерство».

Також Зеленський навідався на деокуповану Харківщину.

Жовтень 2022

Володимир Зеленський під час зустрічі з федеральним президентом Німеччини у Києві у жовтні 2022 року Фото: Офіс президента

Ракетний терор Росії продовжується, тож президент укотре наголошує на неможливості переговорів. Глава держави відповідає на спроби окупантів окунути Україну у темряву, а через перебої з електроенергією виникають нові проблеми щодо того, як пережити зиму.

Страшніше ворожих ракет у нашому небі – почути ворожий гімн на нашій землі. Нас не злякає темрява. Найтемніші часи для нас не без світла, а без волі. Ми знаємо, що найтемніша ніч стає світанком.

Листопад 2022

Володимир Зеленський у звільненому від загарбників Херсоні у листопаді 2022 року фото: Офіс президента

Місяць, насичений успіхами та перемогами. Лідер відвідав звільнені території Херсонщини, а також Миколаївщину. До того ж зустрівся з новим прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.

Американський митець привіз свою статуетку «Оскар» і передав її Володимиру Зеленському фото: Офіс президента

У листопаді Зеленський отримав у дарунок найпрестижнішу нагороду в кінематографі США «Оскар», яку йому як символ віри у перемогу нашої країни особисто вручив актор Шон Пенн.

Грудень 2022

Володимир Зеленський приїхав на лінію фронту, де відбуваються найзапекліші бої, у грудні 2022 року Фото: Офіс президента

До Дня ЗСУ глава держави відвідав найгарячішу точку на передовій – Бахмут. Згодом уперше з початку повномасштабного вторгнення лідер України поїхав за кордон: президент відвідав США.

Історичний виступ Володимира Зеленського у Конгресі США Фото: Офіс президента

Помітно, що глава держави кардинально змінився не тільки внутрішньо, а й зовнішньо.

Новорічне привітання Володимира Зеленського у 2021-му та 2022-му фото: скрін із відеопривітань

Січень 2023

Володимир Зеленський під час візиту на Львівщину Фото: Офіс президента

Новий рік президент розпочав із зустрічі з президентами Польщі та Литви. Також глава держави взяв участь у церемонії прощання з очільником та працівниками МВС.

Після авіакатастрофи у Броварах президента Володимира Зеленського запитали, чи не хвилюється він за власну безпеку. Однак він свою позицію не змінив.

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Я не переживаю. Мені немає що додати. Нічого не змінилося, нам потрібна амуніція, а я нікуди не поспішаю.

Крім того, на днях лідер України зустрівся з британським експрем’єром Борисом Джонсоном.