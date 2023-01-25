Перша леді трепетно привітала президента з Днем народження

Зеленська про чоловіка: «Він той самий. Той самий хлопець, якого я зустріла, коли нам було по сімнадцять»

Дружина президента України Володимира Зеленського Олена на своїй сторінці у Facebook привітала чоловіка з Днем народження.

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«Мене часто запитують про те, як ти змінився за цей рік. І я завжди відповідаю: «Не змінився. Він той самий. Той самий хлопець, якого я зустріла, коли нам було по сімнадцять». Але насправді дещо змінилося: ти набагато менше усміхаєшся нині. Наприклад, так, як на цьому фото… Я бажаю тобі більше причин для усмішки. І ти знаєш, що для цього треба. Ми всі знаємо. Впертості в тебе вистачить. Головне – щоб вистачило здоров’я. Тож будь здоровий, будь ласка! Я хочу усміхатися разом із тобою завжди. Подаруй мені цю можливість!», – написала Зеленська.

Нагадаємо, сьогодні, 25 січня, у президента України Володимира Зеленського День народження. Цього дня у глави держави ювілей – 45-річчя. Про те, як змінився президент за 12 місяців читайте тут.