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День народження Зеленського: цікаві факти про життя президента (фото)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
День народження Зеленського: цікаві факти про життя президента (фото)
За останній рік Володимир Зеленський пройшов чималий шлях
фото з відкритих джерел

Лідер, який є прикладом для мільйонів, 25 січня відзначає своє 45-річчя

Сьогодні, 25 січня, у президента України Володимира Зеленського День народження: уже четверте на посаді глави держави, і перше в умовах повномасштабного вторгнення Росії. Цей день лідер країни точно зустріне не так, як завжди. Замість святкувань у родинному колі він думатиме про безпеку країни та її громадян.

Володимир Олександрович став наймолодшим президентом в історії України, проте саме часи його правління спіткали найважчі випробування як для України, так і для її лідера. 

Дитинство

Народився майбутній президент у 1978 році у Кривому Розі. Зростав у бабусиній квартирі в одному з віддалених районів і ходив там до дитячого садка.

Маленький Володимир Зеленський із мамою Риммою
Маленький Володимир Зеленський із мамою Риммою
фото з відкритих джерел

За словами бабусі, Володимир ще відтоді був «душею компанії» та часто любив привертати до себе увагу однолітків. У дитинстві він був дуже талановитою і активною дитиною: займався музикою, важкою атлетикою, танцями і навіть збирав марки.

Чотири роки дитинства він провів у місті Ерденет у Монголії, де його мати працювала інженером, а батько-науковець був залучений до будівництва гірничозбагачувального комбінату.

Володимир Зеленський перший клас закінчив у Монголії, а потім разом із сім'єю повернувся до рідного Кривого Рогу. Вчився добре, хоч і хуліганив та іноді тікав з уроків.

Вова Зеленський мав чимало друзів
Вова Зеленський мав чимало друзів
фото з відкритих джерел

Майбутній шоумен любив математику, проте ніколи не знав її на відмінно, за що його сварив тато-кібернетик. Хлопцю краще давалися гуманітарні науки: він мріяв стати дипломатом, але потім пішов навчатися на юриста.

Політика – не точна наука. Ось чому у школі я любив математику. У математиці мені все було ясно.

Юність та творчий шлях

Закінчивши навчання з двома четвірками, Зеленський поїхав здобувати юридичну освіту у Київському національному економічному університеті. У 17 років його помітила команда Клубу веселих і кмітливих, звідки й пішла ідея створити «Квартал 95».

З 2003 року нинішній президент почав давати концерти на телебаченні. Здобувши популярність, його команда переросла у повноцінну студію та через два роки створила шоу «Вечірній квартал», де майбутній президент виступив провідним актором, сценаристом та ідеологом. 

Українці бачили Зеленського на сцені різним
Українці бачили Зеленського на сцені різним
фото з відкритих джерел

Зеленський встиг попрацювати із багатьма телеканалами та був учасником різних шоу, та все ж найвпізнаванішим його дітищем, звісно, був «Вечірній квартал».

Усі гроші, які я маю, я заробив завдяки своєму таланту.

У своїй фільмографії Зеленський має з десяток повнометражних ігрових фільмів: останньою стала роль у телесеріалі «Слуга народу» Василя Голобородька – вчителя історії, якого обирають президентом України. 

Особисте життя

Весілля Зеленських
Весілля Зеленських
фото з відкритих джерел

2003 року Зеленський одружився з Оленою Кияшко, із якою був знайомий ще зі шкільних років, адже навчався з нею в паралельних класах.

Я знала, там де збирається велика кількість людей і лунає сміх, обов’язково є Зеленський, це знала вся гімназія.

Олена Зеленська
Перша леді

Зі своєю дружиною Володимир зустрічався протягом восьми років, а вже після весілля у пари народилася донька Олександра (2004) і син Кирило (2013).

Володимир Зеленський із коханою та дітьми
Володимир Зеленський із коханою та дітьми
фото з відкритих джерел

Президентство

Після приголомшливої кар'єри, несподівано для всіх, Зеленський обрав політику.

На виборах у другому турі він переміг попереднього президента Петра Порошенка з результатом понад 73% голосів виборців.

Інавгурація Володимира Зеленського
Інавгурація Володимира Зеленського
фото з відкритих джерел

20 травня 2019 року Володимир Зеленський офіційно став президентом України, склавши присягу. Наступного дня розпустив Верховну Раду 8-го скликання. Того ж місяця вперше відвідав українських військових на Луганщині.

Я не політик. Я лише проста людина, яка прийшла зламати цю систему.

Також Зеленський провів найдовшу пресконференцію – марафон тривав понад 14 год.

Хто я є? Я – президент України. Я навчався на юридичному факультеті. Відтак практикувався в суді. Потім став артистом, продюсером, бізнесменом. А потім став президентом – президентом нашої прекрасної держави. І кожен з цих етапів був нібито різним життям. Але насправді це одне життя.

Повномасштабна війна

Після російського глава держави президент кардинально змінився, проте мужньо вистояв. Варто зауважити, що від початку широкомасштабної війни російські спецслужби вже 12 разів намагалися вчинити замах на лідера України, проте Зеленський не злякався й не втік за межі держави, ба більше, дедалі частіше їздить на передову та зустрічається з бійцями та журналістами.

Усе менше часу він став приділяти родині, адже нині Зеленський цілодобово займається державними питаннями.

Президент та перша леді України
Президент та перша леді України
фото з відкритих джерел
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Теги: день народження Володимир Зеленський

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