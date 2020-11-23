Нардеп Наливайченко назвав «найпровальнішого» міністра

На думку Наливайченка, в Україні під час карантину влада мала б підтримати бізнес, особливо малий, як це роблять в Європі

«За 8 місяців міністр економіки Петрашко не зробив жодного кроку, щоб допомогти українцям вижити під час карантину»

Міністр економіки Ігор Петрашко – найпровальніший міністр економіки. Він не зробив жодних кроків, щоб допомогти вижити українському бізнесу під час коронакризи. Про це заявив народний депутат фракції «Батьківщина» Валентин Наливайченко.

«Нинішній міністр економіки пан Петрашко вже більш восьми місяців є найбільш провальним міністром економіки. Жодного економічного кроку для виживання під час карантину ми так якраз і не побачили від цього міністерства», – сказав Наливайчекно.

На думку депутата, в Україні під час карантину влада мала б підтримати бізнес, особливо малий, як це роблять в Європі. Проте вітчизняне міністерство економіки відсторонилось від допомоги підприємцям.

«Міністерство економіки зараз мало б зайняти позицію дуже активну, яка мала б полягати в максимальній лібералізації для бізнесу, максимальній дерегуляції всіх зарегульованих бюрократичних процедур, які тиснули раніше і продовжують тиснути особливо на малий бізнес», – вважає Наливайченко.

Міністерство мало б запропонувати для бізнесу пільгове оподаткування, механізми компенсації витрат, понесених через закриття під час карантину, проте, за словами Наливайченка, жодних з цих кроків так і не було здійснено.

Раніше група народних депутатів заявила, що за час керування Петрашко міністерством основні показники економіки істотно погіршилися, нові робочі місця створювалися катастрофічно низькими темпами, а рівень безробіття виріс. Тому у Верховні Раді зареєстрували постанову про звільнення Петрашка через незадовільну роботу.

Тим часом міністр в черговий раз продемонстрував повну некомпетентність. У перелік пріоритетних інвестиційних проектів до 2023 року, який він презентував, несподівано потрапили вже побудовані об'єкти 10-річної давнини – зокрема, об’єкти, необхідні «для проведення фінальної частини футбольного чемпіонату Євро 2012 на прилеглих територіях НСК «Олімпійський».