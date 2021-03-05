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    Єрмак: Росія блокує роботу Тристоронньої контактної групи

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    Андрій Єрмак:&nbsp;Чомусь Росія почала себе поводити на перемовинах не як безпосередній учасник конфлікту, а як нібито модератор або медіатор цього процесу - Єрмак: Росія блокує роботу Тристоронньої контактної групи
    Андрій Єрмак: Чомусь Росія почала себе поводити на перемовинах не як безпосередній учасник конфлікту, а як нібито модератор або медіатор цього процесу

    Практично жодне питання у ТКГ не рухається вперед

    Робота Тристоронньої контактної групи фактично заблокована Російською Федерацією.

    Про це сказав керівник Офісу президента Андрій Єрмак, повідомляє «Укрінформ».

    «Робота в Тристоронній контактній групі сьогодні йде дуже важко. Вона практично заблокована Російською Федерацією і так званими сепаратистами, угрупованнями, які підтримуються Російською Федерацією. Практично жодне питання не рухається вперед», – сказав він.

    За словами Єрмака, головною причиною є відсутність політичної волі з боку РФ прийняти міжнародний план дій із завершення війни.

    «Чомусь Росія почала себе поводити на перемовинах не як безпосередній учасник конфлікту, а як нібито модератор або медіатор цього процесу. З цим Україна ніколи не погодиться, тому що це неправда», – підкреслив керівник Офісу президента.

    Єрмак висловив переконання, що долучення до переговорів у «нормандському форматі» Сполучених Штатів було б дуже важливим для мирного врегулювання на Донбасі.

    «Сьогодні час перейти від посередництва до логічних кроків, на базі яких можливо створити дорожню карту для припинення війни. Таке рішення готове, воно проговорене, і сьогодні ми чекаємо на відповідь від Російської Федерації», – додав керівник Офісу президента

    Нагадаємо, що на Донбасі з початку року загинуло 19 захисників України. За два місяці поточного року 11 військових Збройних сил України загинули внаслідок бойових дій на Донбасі, ще 37 – зазнали поранень. З інших причин, окрім бойових, в зоні ООС загинули вісім українських військових.

    Також СБУ назвала кількість людей, що перебувають у полоні бойовиків на Донбасі.

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      Теги: Нормандський формат Росія бойовики на Донбасі Мінські угоди Офіс Генерального прокурора політика Україна Андрій Єрмак
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