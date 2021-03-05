Єрмак: Росія блокує роботу Тристоронньої контактної групи

Андрій Єрмак: Чомусь Росія почала себе поводити на перемовинах не як безпосередній учасник конфлікту, а як нібито модератор або медіатор цього процесу

Практично жодне питання у ТКГ не рухається вперед

Робота Тристоронньої контактної групи фактично заблокована Російською Федерацією.

Про це сказав керівник Офісу президента Андрій Єрмак, повідомляє «Укрінформ».

«Робота в Тристоронній контактній групі сьогодні йде дуже важко. Вона практично заблокована Російською Федерацією і так званими сепаратистами, угрупованнями, які підтримуються Російською Федерацією. Практично жодне питання не рухається вперед», – сказав він.

За словами Єрмака, головною причиною є відсутність політичної волі з боку РФ прийняти міжнародний план дій із завершення війни.

«Чомусь Росія почала себе поводити на перемовинах не як безпосередній учасник конфлікту, а як нібито модератор або медіатор цього процесу. З цим Україна ніколи не погодиться, тому що це неправда», – підкреслив керівник Офісу президента.

Єрмак висловив переконання, що долучення до переговорів у «нормандському форматі» Сполучених Штатів було б дуже важливим для мирного врегулювання на Донбасі.

«Сьогодні час перейти від посередництва до логічних кроків, на базі яких можливо створити дорожню карту для припинення війни. Таке рішення готове, воно проговорене, і сьогодні ми чекаємо на відповідь від Російської Федерації», – додав керівник Офісу президента

Нагадаємо, що на Донбасі з початку року загинуло 19 захисників України. За два місяці поточного року 11 військових Збройних сил України загинули внаслідок бойових дій на Донбасі, ще 37 – зазнали поранень. З інших причин, окрім бойових, в зоні ООС загинули вісім українських військових.

Також СБУ назвала кількість людей, що перебувають у полоні бойовиків на Донбасі.