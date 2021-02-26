Кравчук прокоментував обіцянки Зеленського припинити війну на Донбасі

Кравчук про обіцянки Зеленського припинити війну: він побачив, що з Москвою не можна домовиться

Зеленський також думав, що можна в процесі дискусії якось домовитися з Росією, зазначив Кучма

Під час вступу на посаду президент України Володимир Зеленський думав, що зможе швидко припинити війну з РФ. Однак незабаром він зрозумів, що з Москвою домовиться не можна.

Таку думку висловив перший президент України Леонід Кравчук в інтерв'ю DW.

За його словами п’ятий президент Петро Порошенко також «щиро вірив», що зможе домовитися і за два тижні припинити війну.

«Коли прийшов Зеленський, він також думав, що можна в процесі дискусії якось домовитися. А коли побачив, що з ними (російською стороною – ред) домовитися не можна, то заявив, що потрібні зміни, документальні уточнення», –розповів Кравчук.

Він додав, що на саміті нормандської четвірки в Парижі Зеленський виступив за перегляд мінських угод.

«І, до речі, це сказала і Ангела Меркель, що мінські угоди – це не висічені на камені слова. На мою думку, без зміни основних концептуальних позицій мінського і нормандського формату ми не зможемо домогтися якихось успіхів», –впевнений Кравчук.

Раніше Кравчук заявив, що російська сторона штучно намагається заблокувати переговорний процес щодо Донбасу в Тристоронній контактній групі. При цьому представники сепаратистів намагаються діяти під час засідань як повноцінні учасники.

Нагадаємо, глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук вважає, що на кожен постріл бойовиків на Донбасі має бути відповідь з української сторони.

Раніше Кравчук пропонував почати відстрілюватись на Донбасі.

28 січня на захід під назвою «інтеграційний форум «Російський Донбас» у регіоні висадився десант у складі топових російських пропагандистів і політиків. Наслідком зібрання стало прийняття «доктрини», яка передбачає створення окремої російської держави на територіях Донецької та Луганської областей а також містить план заходів по дезінтеграції України.

Український міністр внутрішніх справ Арсен Аваков нещодавно заявив про різке загострення ситуації на Донбасі. За його словами, в регіоні вже немає ніякого мирного процесу, а йде війна.