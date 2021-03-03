Порошенко розповів про переговори з Медведчуком, які дозволили звільнити полонених

П’ятий президент нагадав, що у рамках нормандського формату на роль комунікатора між Києвом та Москвою визначили Медведчука

П’ятий президент України, лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко розповів про переговори з Віктором Медведчуком та перебіг звільнення тисяч українців, захоплених у полон путінським режимом на окупованих територіях Криму, Донбасу та в Росії.

Про це Порошенко розповів у відеозверненні.

«Влітку чотирнадцятого року, коли припинили роботу посольства, у рамках нормандського формату на роль комунікатора між Києвом та Москвою визначили Медведчука. Чому я на це свідомо погодився, розуміючи власні політико-репутаційні ризики? Правда ж, не так важко було передбачити, що у майбутньому мені спробують виставити за це рахунок? Та тому що тисячі людей перебували на той час у російському полоні як заручники Кремля. Щоб їх звільнити, я готовий був мати справу хоч з чортом лисим», – нагадав п’ятий президент.

«Мати справу» – означає виходити із зони власного комфорту. Зустрічатися. Розмовляти по телефону, будь-то Медведчук, чи Гризлов, чи Сурков, чи Путін. І не завжди, згідно з «лисячим правилом» дипломатії, говорити їм те, що ти про них насправді думаєш. Бо якщо ти щиро хочеш звільнити людей, бесіду точно не починатимеш з того, щоб послати співрозмовника під три чорти. Чого тоді дзвонив?», – пояснює Порошенко.

Він наголосив – тоді вдалося провести кілька масштабних обмінів, внаслідок яких сотні, а загалом – тисячі українців повернулися з полону додому.

«При цьому ми жодного разу не порушили принципу «найбільш цінних для Росії злочинців не видавати». Це вже після нас видали Путіну Цемаха, учасника і свідка для нідерландського суду причетності Путіна до збиття малайзійського «Боїнга». Це вже після нас на вимогу Путіна Зеленський звільнив прямо з лави підсудних беркутів, що розстрілювали Майдан. Зате звільнити Ріфмастера чи Стерненка не може», – додав Порошенко.

«Та й Медведчук у велику політику повернувся у липні 2019 року під час парламентських виборів. Вже за Зеленського, після мого президентства, відчув, що ніхто більше йому не заважає. А наша комунікація з Медведчуком припинилася на початку вісімнадцятого, коли стало ясно, що його кум Путін до президентських виборів нікого звільняти не стане», – говорить п’ятий президент.

«Озираючись нині в чотирнадцятий рік, розумію, що з рішення, яке я тоді вимушено прийняв по Медведчуку, ми витиснули по максимуму. Ми звільнили людей. Не перший раз мені за те рішення намагаються виставити рахунок, і хай. Головне – тисячі людей повернулися додому. Їхні життя важливіші, ніж мої білі рукавички. У мене не було двох років, щоби зазирати Путіну в очі і десь аж не екваторі свого президентства наважитися на перший державницький крок. Чотирнадцятий рік – то рік суцільних викликів, від Новоросії – до існування держави, від ситуації на фронті – до віялових відключень в енергетиці. Кожен з вас це добре пам’ятає. Нам знадобилося трохи кмітливості, трохи часу і трохи хитрості. Нам вдалося переграти Путіна», – зазначив Петро Порошенко.

«13 листопада 2015 року припинили імпорт електрики з Росії, який тепер, до речі, повністю відновили. 25 листопада 2015 року – відмовилися від імпорту російського газу, а після цього ще й виграли суд на 4,5 мільярди. А команда Зеленського вже запропонувала знову купувати російський газ. І врешті-решт зупинили постачання електроенергії до Криму. Зробили це, як тільки змогли домогтися міжнародного визнання відповідальності країни-окупанта за забезпечення життєвих потреб мешканців анексованого півострова», –зазначив Порошенко.

«Ніж будь-які слова, вагомішу роль грають дії. І наша команда за п’ять років конкретними справами завоювала визнання як державницька проєвропейська сила: армія, безвіз, Угода про асоціацію, Томос, енергетична безпека, децентралізація, міжнародна коаліція і багато іншого. Такими ми були вчора, такими ми є сьогодні, і такими ми залишимося завтра», – переконаний лідер партії «Європейська Солідарність».