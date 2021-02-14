Єрмак розповів, з ким може об'єднатися «Слуга народу»

Андрій Єрмак не виключив союзу «Слуги народу» з іншими політсилами

Партія «Слуга народу» готова до союзу з політичними силами, які підтримують курс і передвиборчі гасла президента Володимира Зеленського.

Про це в ефірі телеканалу «Україна 24» заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

На запитання про можливі об'єднання з іншими партіями, Єрмак відповів, що партія відкрита для об'єднання.

«Все можливо. Але можливо в якому контексті? Партія «Слуга народу» завжди відкрита для об'єднання з тими політичними силами, які підтримують наш політичний курс, курс президента, розвиток України, нашу євроінтеграцію, підтримують реформи, боротьбу з корупцією, – весь план, з яким президент і партія «Слуга народу» йшли на виборчу кампанію. Якщо ми знаходитимемо з такими політичними силами спільну мову, якщо ми разом будемо бачити, як реформувати і будувати країну – чому ні?», – зазначив політик.

Водночас, керівник Офісу президента уточнив, що «про якісь конкретні домовленості поки не йдеться».

Зазначимо, на брифінгу лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко, відповідаючи на питання про можливе створення коаліції з фракцією «Слуга народу» і депутатською групою «Довіра» сказала: «Я вважаю, що зараз повинні зібратися всі національні сили без винятку, і об'єднатися для того, щоб Україну повернути на шлях розвитку, заперечення, становлення ... Ось навколо цього потрібно об'єднуватися. Якщо таке об'єднання президент ініціює, тотальне, всеосяжне об'єднання, заради того, щоб врятувати Україну та українську націю, ми будемо в цьому брати участь».

Нагадаємо, 29 січня президент Зеленський у свіжому відеозверненні порівняв лідерку «Батьківщини» Юлію Тимошенко із «найшвидшою істотою на планеті».

Зокрема, Зеленський назвав намір Тимошенко провести референдум з п’яти питань «політичним перевзуванням».

Згодом Тимошенко відреагувала на закиди президента Володимира Зеленського.