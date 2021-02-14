Єрмак анонсував призначення в Кабміні

Уряд продовжує консультації щодо посади голови Міненерго

Виконувач обов'язків міністра енергетики Юрій Вітренко може бути з третьої спроби призначений на посаду голови Міненерго.

Про це повідомив в ефірі телеканалу «Україна 24» керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

На думку Єрмака, Вітренко є найкращим кандидатом на цю посаду.

Він зазначив, що Кабмін продовжить консультації, зокрема з фракцією «Слуга народу», щоб третя спроба призначити Вітренка була вдалою.

«Не виключаю, що буде третя спроба. Сподіваюся, можу сказати з великою долею ймовірності, що третя спроба голосування у Верховній Раді з цього приводу стане успішною», – заявив голова Офісу президента.

Єрмак додав, що в енергетичній галузі існує багато проблем, і вона потребує сильного міністра зі своєю позицією, який не буде залежним від жодних фінансових груп.

Нагадаємо, 28 січня Верховна Рада не проголосувала за призначення Юрія Вітренка першим віце-прем'єр-міністром України – міністром енергетики. За його кандидатуру проголосувало 204 народні депутати з 226 необхідних.

Згодом ображений Вітренко прокоментував свою поразку.

Раніше Юрій Вітренко заявив, що ціни на газ в Україні для побутових споживачів будуть знижені з лютого 2021 року. Тариф не перевищить 6,99 гривень за кубометр до кінця карантину або опалювального сезону. Знижені платіжки за газ прийдуть тільки у березні. Водночас Вітренко заявив, що субсидії згубно впливають на психіку українців.

Також Вітренко запропонував розблокувати закупівлі газу безпосередньо з Росії. Політик пропонує знайти незалежні компанії в РФ, які продаватимуть газ за нижчими цінами.

Також Вітренко пояснив, чого раніше вимагав підвищення ціни на газ для населення, а нещодавно просив знизити її на на 40%.