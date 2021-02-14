  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Єрмак анонсував призначення в Кабміні

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Андрій Єрмак анонсував призначення в Кабміні - Єрмак анонсував призначення в Кабміні
    Андрій Єрмак анонсував призначення в Кабміні

    Уряд продовжує консультації щодо посади голови Міненерго

    Виконувач обов'язків міністра енергетики Юрій Вітренко може бути з третьої спроби призначений на посаду голови Міненерго.

    Про це повідомив в ефірі телеканалу «Україна 24» керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

    На думку Єрмака, Вітренко є найкращим кандидатом на цю посаду.

    Він зазначив, що Кабмін продовжить консультації, зокрема з фракцією «Слуга народу», щоб третя спроба призначити Вітренка була вдалою.

    «Не виключаю, що буде третя спроба. Сподіваюся, можу сказати з великою долею ймовірності, що третя спроба голосування у Верховній Раді з цього приводу стане успішною», – заявив голова Офісу президента.

    Єрмак додав, що в енергетичній галузі існує багато проблем, і вона потребує сильного міністра зі своєю позицією, який не буде залежним від жодних фінансових груп.

    Нагадаємо, 28 січня Верховна Рада не проголосувала за призначення Юрія Вітренка першим віце-прем'єр-міністром України – міністром енергетики. За його кандидатуру проголосувало 204 народні депутати з 226 необхідних.

    Згодом ображений Вітренко прокоментував свою поразку.

    Раніше Юрій Вітренко заявив, що ціни на газ в Україні для побутових споживачів будуть знижені з лютого 2021 року. Тариф не перевищить 6,99 гривень за кубометр до кінця карантину або опалювального сезону. Знижені платіжки за газ прийдуть тільки у березні. Водночас Вітренко заявив, що субсидії згубно впливають на психіку українців.

    Також Вітренко запропонував розблокувати закупівлі газу безпосередньо з Росії. Політик пропонує знайти незалежні компанії в РФ, які продаватимуть газ за нижчими цінами.

    Також Вітренко пояснив, чого раніше вимагав підвищення ціни на газ для населення, а нещодавно просив знизити її на на 40%.

    Теги: Кабмін уряд Юрій Вітренко Андрій Єрмак
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies