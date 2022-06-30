Єрмак спростував «добру волю» окупантів щодо вивезення українського зерна

Росія бреше про те, що не заважає експорту українського зерна, і історія зі Зміїним є однією із ланок цієї брехні

Росія обстрілює українські склади із зерном, яке вона нібито не заважає експортувати

Андрій Єрмак викрив брехню російської сторони, яка прив’язала втечу з острова Зміїного до проблеми експорту зерна з України Чорним морем. Про це голова Офісу президента написав у своєму Telegram-каналі.

Єрмак нагадав, що Росія не пішла зі Зміїного добровільно, як вона про це розповідає, а була вибита звідти Збройними силами України.

Крім того, заявив голова президентського офісу, Росія, яка розповідає про свою «добру волю», сьогодні, 30 червня, зранку знищила склад із зерном на території Дніпропетровської області.

Єрмак запевнив, що рашисти продовжують блокувати українські порти, намагаючись цими та іншими діями спровокувати світовий Голодомор.

Нагадаємо, сьогодні, 30 червня, Збройні сили України завдали ракетного удару по рашистських підрозділах, які базувалися на острові Зміїний.

Після цього окупанти залишили територію острова.

Рашисти визнали втрату контролю над островом, втім, вигадавши для цієї поразки виправдання – мовляв, це був «жест доброї волі» в контексті проблем із вивезенням зерна з України.