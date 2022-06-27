Британія готує програму, яка буде розпізнавати вкрадене в України зерно

Велика Британія є світовим лідером у галузі перевірки походження сільськогосподарських культур через тестування ДНК

Все зерно з Росії буде піддаватися аналізу

Група міжнародних фахівців під керівництвом Великої Британії розробляють технологію, за допомогою якої можна буде розпізнавати зерно, вкрадене Росією в Україні, та перешкоджати його надходженню на світові ринки. Про це заявив британський міністр довкілля Джордж Юстіс.

За його словами, Велика Британія є світовим лідером у галузі перевірки походження сільськогосподарських культур через тестування ДНК. Нова технологія передбачає, що все зерно з Росії буде піддаватися аналізу для встановлення точного регіону, де воно було вирощене.

Зазначається, що на першому етапі на ініціативу виділені півтора мільйона фунтів стерлінгів. «Наша мета – гарантувати, що вкрадена українська пшениця не потрапить на ринок», – заявив Юстіс.

Як відомо, Росія перешкоджає експорту українського зерна, замінувавши акваторію Чорного моря. Крім того, на тимчасово окупованих територіях України росіяни крадуть зерно, намагаючись продати його третім країнам як «російське». Російська блокада вже стає причиною світової продовольчої кризи.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що захоплене в південних регіонах України зерно окупанти можуть спробувати продати в Північну Америку. Колаборанти планують використовувати «хитрі схеми», щоб уникнути західних санкцій і продавати зерно в різні частини світу.

Також нещодавно запорізький гауляйтер похвалився, як Росія краде українське зерно. Очільник окупаційної адміністрації Запорізької області заявив, що зерна з окупованих територій будуть вивозити ще більше.

22 червня рашисти обстріляли порти на півдні України. Була пошкоджена інфраструктура портів.

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