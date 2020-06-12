Єрмак у Мінську обговорив візит Зеленського до Білорусі



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Президенти України та Білорусі Володимир Зеленський і Олександр Лукашенко

Попередньо поїздка запланована на жовтень

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак обговорив із очільником адміністрації президента Республіки Білорусь Ігорем Сергієнком майбутній візит президента Володимира Зеленського в Білорусь. Попередньо поїздка запланована на жовтень.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

«У рамках робочого візиту до Білорусі у складі української делегації керівник Офісу президента України Андрій Єрмак обговорив із головою адміністрації президента Республіки Білорусь Ігорем Сергієнком поглиблення українсько-білоруського співробітництва. Учасники зустрічі обговорили майбутній офіційний візит президента України Володимира Зеленського в Білорусь, який попередньо запланований на жовтень цього року», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що сторони висловили надію, що епідемічна ситуація не завадить участі президентів двох країн у третьому Форумі регіонів України та Республіки Білорусь, який повинен відбутися восени в білоруському Гродно.

Зазначено, що співрозмовники відзначили хорошу динаміку збільшення товарообігу між двома країнами і висловили надію, що пандемія коронавірусу не матиме значного негативного впливу на двостороннє економічне співробітництво.

Також повідомляється, що Андрій Єрмак та Ігор Сергієнко обговорили співпрацю в галузі інфраструктури.

«Глава адміністрації президента Білорусі назвав значним успіхом відновлення навесні цього року транзиту нафти через територію України на Мозирський НПЗ і висловив упевненість, що продовження такої співпраці сприятиме зміцненню енергетичної безпеки Республіки Білорусь», - зазначено в повідомленні.

Відзначається, що окремо керівник Офісу президента України подякував білоруській стороні за надання переговорного майданчика для роботи Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ).

Також Андрій Єрмак і Ігор Сергієнко детально обговорили питання боротьби двох країн із коронавірусом і висловили надію, що урядам України і Білорусі вдасться мінімізувати вплив пандемії на двостороннє економічне співробітництво.

Нагадаємо, делегація України в Мінську зустрілася з російською стороною у тристоронній групі.