Єрмак у Мінську обговорив візит Зеленського до Білорусі
Попередньо поїздка запланована на жовтень
Глава Офісу президента України Андрій Єрмак обговорив із очільником адміністрації президента Республіки Білорусь Ігорем Сергієнком майбутній візит президента Володимира Зеленського в Білорусь. Попередньо поїздка запланована на жовтень.
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
«У рамках робочого візиту до Білорусі у складі української делегації керівник Офісу президента України Андрій Єрмак обговорив із головою адміністрації президента Республіки Білорусь Ігорем Сергієнком поглиблення українсько-білоруського співробітництва. Учасники зустрічі обговорили майбутній офіційний візит президента України Володимира Зеленського в Білорусь, який попередньо запланований на жовтень цього року», - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що сторони висловили надію, що епідемічна ситуація не завадить участі президентів двох країн у третьому Форумі регіонів України та Республіки Білорусь, який повинен відбутися восени в білоруському Гродно.
Зазначено, що співрозмовники відзначили хорошу динаміку збільшення товарообігу між двома країнами і висловили надію, що пандемія коронавірусу не матиме значного негативного впливу на двостороннє економічне співробітництво.
Також повідомляється, що Андрій Єрмак та Ігор Сергієнко обговорили співпрацю в галузі інфраструктури.
«Глава адміністрації президента Білорусі назвав значним успіхом відновлення навесні цього року транзиту нафти через територію України на Мозирський НПЗ і висловив упевненість, що продовження такої співпраці сприятиме зміцненню енергетичної безпеки Республіки Білорусь», - зазначено в повідомленні.
Відзначається, що окремо керівник Офісу президента України подякував білоруській стороні за надання переговорного майданчика для роботи Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ).
Також Андрій Єрмак і Ігор Сергієнко детально обговорили питання боротьби двох країн із коронавірусом і висловили надію, що урядам України і Білорусі вдасться мінімізувати вплив пандемії на двостороннє економічне співробітництво.
Нагадаємо, делегація України в Мінську зустрілася з російською стороною у тристоронній групі.