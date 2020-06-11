Трамп вирішив продовжити санкції проти режиму Лукашенка



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Санкції щодо Білорусі продовжать ще на рік

Термін дії санкцій проти режиму Олександра Лукашенка спливає 16 червня

Президент США Дональд Трамп вирішив продовжити режим надзвичайного стану щодо Білорусі, введений в 2006 році.

Як повідомляє «Голос Америки», відповідний лист Трамп направив спікеру Палати представників і голові Сенату Конгресу США.

Термін дії санкцій проти режиму Олександра Лукашенка спливає 16 червня 2020 року. Відповідно до листа, режим надзвичайного стану щодо Білорусі продовжується ще на рік.

«Дії і політичні ініціативи деяких членів уряду Білорусі та інших осіб, спрямовані на підрив демократичних процесів або інститутів в Білорусі, порушення прав людини, пов’язані з політичними репресіями, і участь в корупції, продовжують представляти собою нехарактерну і екстраординарну загрозу для національної безпеки і зовнішньої політики США», — йдеться в листі Трампа.

Нагадаємо, санкції щодо президента Білорусі Олександра Лукашенка і низки чиновників і членів їхніх сімей були введені 16 червня 2006 року Джорджем Бушем. Приводом стали президентські вибори в Білорусі, які в США і ЄС визнали недемократичними.