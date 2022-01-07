Зеленський на лижах привітав українців із Різдвом
Президент спускався схилом та виголошував побажання
Президент України Володимир Зеленський відпочиває у «Буковелі». Просто з курорту він вирішив привітати співвітчизників із Різдвом. Глава держави записав відео із побажаннями, спускаючись зі схилу на лижах. Ролик він виклав у своєму Instagram.
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«Наша Україна. Наші гори. Бачу наші Карпати. Наші люди. Усім миру. Усім добра. Усіх із Різдвом!», – сказав президент.
Раніше повідомлялося, що президента Володимира Зеленського в Буковелі помітили разом з головою його президентського Офісу Андрієм Єрмаком та головою комітету з розвідки при президентові – Русланом Демченком.
4 січня стало відомо, що президент Зеленський відпочиває у Карпатах, і як повідомили ЗМІ, навіть поселився поруч із Коломойським у Буковелі.
Нагадаємо, у новорічну ніч 31 грудня 2021 року президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян із новорічним привітанням. У відеоролику, який транслювали українські телеканали, президент виголошував свою новорічну промову в компанії українських спортсменів, військовослужбовців, культурних діячів тощо.
Згодом український інженер-оптик, доктор фізико-математичних наук, професор із Чернівців Олег Ангельський, якого запросили на знімання новорічного привітання Володимира Зеленського, розповів про те, як все відбувалося. За словами професора, знімання тривали три дні: від 27 до 29 грудня. Він додав, що справжнє шампанськє гостям не наливали, замість нього була газована вода.
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