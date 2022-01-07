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    Події в Україні

    Зеленський на лижах привітав українців із Різдвом

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    Зеленський відпочиває, але про привітання не забув - Зеленський на лижах привітав українців із Різдвом
    Зеленський відпочиває, але про привітання не забув
    фото: скріншот із відео

    Президент спускався схилом та виголошував побажання

    Президент України Володимир Зеленський відпочиває у «Буковелі». Просто з курорту він вирішив привітати співвітчизників із Різдвом. Глава держави записав відео із побажаннями, спускаючись зі схилу на лижах. Ролик він виклав у своєму Instagram.

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    Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

    «Наша Україна. Наші гори. Бачу наші Карпати. Наші люди. Усім миру. Усім добра. Усіх із Різдвом!», – сказав президент.

    Раніше повідомлялося, що президента Володимира Зеленського в Буковелі помітили разом з головою його президентського Офісу Андрієм Єрмаком та головою комітету з розвідки при президентові – Русланом Демченком.

    4 січня стало відомо, що президент Зеленський відпочиває у Карпатах, і як повідомили ЗМІ, навіть поселився поруч із Коломойським у Буковелі.

    Нагадаємо, у новорічну ніч 31 грудня 2021 року президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян із новорічним привітанням. У відеоролику, який транслювали українські телеканали, президент виголошував свою новорічну промову в компанії українських спортсменів, військовослужбовців, культурних діячів тощо.

    Згодом український інженер-оптик, доктор фізико-математичних наук, професор із Чернівців Олег Ангельський, якого запросили на знімання новорічного привітання Володимира Зеленського, розповів про те, як все відбувалося. За словами професора, знімання тривали три дні: від 27 до 29 грудня. Він додав, що справжнє шампанськє гостям не наливали, замість нього була газована вода.

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    Теги: ЗМІ вода Володимир Зеленський Україна президент Instagram
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    Зеленський на лижах привітав українців із Різдвом