Росія хоче відсторонити Євросоюз від переговорів щодо України – голова МЗС Франції

Очільник МЗС Франції попередив про наслідки для Росії у разі ескалації

Міністр заявив, що обіцянки Путіна про відведення військ від кордону України залишаються тільки обіцянками

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан вважає, що проводячи прямі переговори зі США щодо України Росія намагається обійти Європейський Союз. Про це він повідомив у коментарі французьким ЗМІ, передає Reuters.

«Володимир Путін хоче обійти Європейський Союз... Він хоче послабити згуртованість ЄС, яка зміцнюється. Неможливо уявити безпеку ЄС без європейців», – сказав Жан-Ів Ле Дріан.

Також нині, зазначив голова МЗС Франції, Париж не бачить відведення російських військ від українського кордону, хоча Путін запевняв, що це відбудеться.

Нагадаємо, також очільник МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що в разі загострення ситуації на Україні в числі заходів у відповідь може обговорюватися питання про закриття газопроводу «Північний потік-2».

У Москві учора пройшла зустріч по Донбасу на рівні політичних радників лідерів «нормандської четвірки». Зустріч проходить у вузькому складі, оскільки на неї не запрошували представника від України, голову Офісу президента Андрія Єрмака.

Раніше Кремль поскаржився, що Україна затягує перемовини щодо Донбасу.

До слова, глава дипломатії ЄС на Донбасі Жозеп Боррель заявив, що від України залежить безпека Європи.

Тим часом, за даними аналітиків, Росія продовжує перекидати війська до кордону з Україною, також збільшуються вже виявлені табори.

Як відомо, концентрація військ РФ біля кордонів України сягнула безпрецедентних масштабів.

Нагадаємо, Росія перетворює Крим на військову базу: окупанти будують новий полігон.

Водночас секретар РНБО вважає, що Росія фізично не готова до великого вторгнення в Україну

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