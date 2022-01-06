У Москві розпочалася зустріч радників «нормандської четвірки». Україну не запросили

Голову Офісу президента Андрія Єрмака не запросили на зустріч у Москву

Козак проводить переговори «щодо внутрішньоукраїнського врегулювання»

У Москві у ці хвилини проходить зустріч по Донбасу на рівні політичних радників лідерів «нормандської четвірки». Зустріч проходить у вузькому складі, оскільки на неї не запрошували представника від України, голову Офісу президента Андрія Єрмака. Про це повідомляє «РИА Новости».

Повідомляється, що в ці хвилини заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак проводить переговори «щодо внутрішньоукраїнського врегулювання» із зовнішньополітичними радниками лідерів Німеччини і Франції – Єнсом Плетнером і Еммануелем Бонном відповідно.

Раніше Кремль поскаржився, що Україна затягує перемовини щодо Донбасу.

До слова, глава дипломатії ЄС на Донбасі Жозеп Боррель заявив, що від України залежить безпека Європи.

Тим часом, за даними аналітиків, Росія продовжує перекидати війська до кордону з Україною, також збільшуються вже виявлені табори.

Як відомо, концентрація військ РФ біля кордонів України сягнула безпрецедентних масштабів.

Нагадаємо, Росія перетворює Крим на військову базу: окупанти будують новий полігон.

Водночас секретар РНБО вважає, що Росія фізично не готова до великого вторгнення в Україну