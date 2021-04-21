Зеленський ввів в дію санкції проти 13 людей і 95 компаній
Зеленський ввів в дію другий пакет санкцій проти «контрабандистів»
Президент України Володимир Зеленський затвердив рішення РНБО про санкції проти 13 громадян та 95 компаній. Про це повідомляє пресслужба глави держави.
Відповідний указ набуває чинності з дня публікації.
«Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 квітня 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)« (додається)», – йдеться в указі.
Під санкції потрапили:
- Араік Амірханян;
- Сєяр Куршутов;
- Олександр Черепинський;
- Едуард Кукоба;
- Олег Доронін;
- Тигран Мелконян;
- Володимир Полуситок;
- Денис Амінєв;
- Сергій Сердюк;
- Михайло Грібанов;
- Андрій Попов;
- Олег Богданов;
- Юрій Дворак.
Також санкції застосовано проти 95 юридичних осіб. З повним переліком можна ознайомитися тут.
Санкції введені на три роки і вони передбачають:
- блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
- обмеження торговельних операцій (повне припинення);
- обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне припинення);
- запобігання виведенню капіталів за межі України;
- зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;
- анулювання ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами;
- заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;
- заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом;
- заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України;
- повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом (повна заборона);
- заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави;
- припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави;
- заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність;
- запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю;
- припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони;
- заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності;
- інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом