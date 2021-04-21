Зеленський ввів в дію санкції проти 13 людей і 95 компаній

Володимир Зеленський ввів в дію санкції Ради нацбезпеки і оборони

Зеленський ввів в дію другий пакет санкцій проти «контрабандистів»

Президент України Володимир Зеленський затвердив рішення РНБО про санкції проти 13 громадян та 95 компаній. Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Відповідний указ набуває чинності з дня публікації.

«Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 квітня 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)« (додається)», – йдеться в указі.

Під санкції потрапили:

Араік Амірханян;

Сєяр Куршутов;

Олександр Черепинський;

Едуард Кукоба;

Олег Доронін;

Тигран Мелконян;

Володимир Полуситок;

Денис Амінєв;

Сергій Сердюк;

Михайло Грібанов;

Андрій Попов;

Олег Богданов;

Юрій Дворак.

Також санкції застосовано проти 95 юридичних осіб. З повним переліком можна ознайомитися тут.

Санкції введені на три роки і вони передбачають: