Тупицький та Касмінін оскаржили у Верховному суді указ Зеленського

Стежити за станом розгляду справ можна на офіційному вебсайті Верховного суду

Зеленський скасував укази Януковича про призначення Тупицького та Касмініна суддями Конституційного суду 27 березня. Рішення оскаржене через два дні

Відсторонені голова Конституційного суду Олександр Тупицький та суддя Олександр Касмінін оскаржили указ президента України Володимира Зеленського, яким голова держави скасував указ від 2013 року щодо їх призначення. Про це йдеться у повідомленні Верховного Суду на сторінці в Facebook.

«29 березня 2021 року до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду надійшов позов, у якому позивач оскаржує Указ Президента України від 27 березня 2021 року № 124/2021 «Про деякі питання забезпечення національної безпеки України» в частині скасування Указу Президента України від 14 травня 2013 року № 256 про призначення позивача суддею Конституційного Суду України. Позову присвоєно реєстраційний номер справи – № 9901/96/21», – сказано в повідомленні.

Зазначається, що «того самого дня надійшов позов щодо оскарження указу Президента України від 27 березня 2021 року № 124/2021 «Про деякі питання забезпечення національної безпеки України» в частині скасування Указу Президента України від 17 вересня 2013 року № 513 про призначення позивача суддею Конституційного Суду України». Реєстраційний номер справи – № 9901/97/21.

У ВСУ підкреслюють, що стежити за станом розгляду справ можна у розділі «Стан розгляду справ» на офіційному вебсайті Верховного Суду – https://court.gov.ua/fair/sud9921/.

Як відомо, 27 березня президент Зеленський видав указ, яким скасував укази президента-втікача Віктора Януковича про призначення Тупицького та Касмініна суддями Конституційного суду. Указ набув чинності з дня його опублікування.

Раніше президент Володимир Зеленський відсторонив Тупицького від посади голови КСУ 29 грудня 2020 року. Тоді президент заявив, що робить це «заради відновлення справедливості та вирішення конституційної кризи».

Згодом Зеленський відсторонив голову Конституційного суду ще на місяць. В указі президент посилається на статтю 154 Кримінально-процесуального кодексу, яка передбачає можливість відсторонення осіб, призначених президентом. Таке питання вирішує президент «на підставі клопотання прокурора в порядку, встановленому законодавством».

Раніше журналісти програми «Схеми» виявили, що голова Конституційного суду не задекларував землю в Криму, власником якої став після окупації півострова росіянами.

Олександра Тупицького на посаду голови Конституційного суду лобіювали Портнов і Богдан.