Європарламент закликав ЄС переглянути відносини з РФ. Україна відреагувала

Владі ЄС рекомендують «переглянути політику Євросоюзу щодо Росії... та розробити всеосяжну стратегію ЄС стосовно РФ»

Європарламент затвердив доповідь литовського депутата Андрюса Кубілюса із закликом до ЄС про перегляд відносин з Росією. За висловилися 494 депутати, проти – 103, ще 72 утрималися.

У документі рекомендується владі ЄС «переглянути політику Євросоюзу щодо Росії... та розробити всеосяжну стратегію ЄС стосовно РФ» на основі представлених в доповіді принципів.

Зокрема, ЄС повинен протидіяти загрозі безпеки, боротися з втручанням Росії у справи ЄС і країн Східного партнерства, вести вибірковий діалог з Кремлем, підтримувати демократичне суспільство.

Також країни ЄС повинні «бути готовими не визнавати підсумків майбутніх виборів до Держдуми РФ», якщо будуть констатовані «порушення демократичних процедур і міжнародного права».

Крім того, керівництву ЄС рекомендується «зміцнювати співробітництво зі США» та іншими партнерами з метою встановлення глобального альянсу із захисту демократії.

Автор доповіді вважає, що порядок денний ЄС має «протистояти спробам Росії та Китаю дестабілізувати європейський порядок».

Доповідь вже прокоментував глава МЗС України Дмитро Кулеба.

«Хороший документ. Вітаю прийняття Європарламентом доповіді про політичні відносини між ЄС і РФ», – сказав він на брифінгу 16 вересня.

За словами Кулеби, для України важливо, що одним з головних підходів у питанні відносин з РФ є неможливість повернення до нормальної співпраці, поки Москва не припинить агресивну політику та гібридну війну проти ЄС, країн Східного партнерства. А також поки територіальність України, Молдови та Грузії не буде відновлена в межах міжнародно визнаних кордонів.

Зазначимо, минулого тижня Рада Євросоюзу офіційно затвердила продовження персональних санкцій, запроваджених проти Росії за агресію проти України.

До слова, Єврокомісія хоче заборонити торгівлю з окупованими територіями.

Раніше глава Євроради Шарль Мішель заявив, що ЄС збереже санкції проти Росії в силі до тих пір, поки не будуть реалізовані Мінські угоди. Він підкреслив, що контактує з президентом України Володимиром Зеленським з питання реалізації угод.

Нагадаємо, що у липні Європейський союз затвердив продовження економічних санкцій проти Росії. Обмеження застосовують за окупацію Криму.

Також уряд України готує санкції проти Росії через будівництво Керченського моста.