Єврокомісія схвалила виділення Україні €600 млн

Єврокомісар зазначив, що рішення прийнято як наслідок виконання всіх умов для надання коштів

Європейська комісія прийняла рішення про виділення Україні другого траншу макрофінансової допомоги в розмірі €600 млн. Кошти можуть бути отримані Україною в кінці жовтня. Про це «РБК-Україна» заявив віцепрезидент Єврокомісії та єврокомісар з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс.

«Комісія прийняла рішення про виділення другого траншу макрофінансової допомоги ЄС Україні в розмірі €600 мільйонів. Це друга і остання виплата в рамках даної програми на загальну суму €1,2 мільярда», – повідомив він.

Єврокомісар зазначив, що рішення прийнято як наслідок виконання всіх умов для надання коштів.

«Україна виконала узгоджені політичні умови, що разом з хорошим прогресом щодо поточної програми України з МВФ дозволило комісії прийти до позитивного рішення щодо другого внеску. Фактична виплата коштів відбудеться наприкінці жовтня», – заявив Домбровскіс.

Напередодні прем'єр Шмигаль назвав терміни надходження нового траншу МВФ.

Минулого тижня повідомлялося, що місія МВФ невдовзі розпочне роботу в Україні.

Нагадаємо, раніше Міжнародний валютний фонд виділив країнам світу рекордні $650 мільярдів у рамках загального розподілу спеціальних прав запозичення. З цієї суми Україна отримала без умов та зобов'язань $2,7 мільярда.

Крім того, президент Зеленський очікує на два транші від МВФ до кінця року.