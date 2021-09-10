Офіційно. ЄС продовжив санкції проти Росії

Санкції продовжили ще на пів року

Санкції продовжили ще на пів року

Санкції продовжуватимуть застосовуватися до 177 фізичних та 48 юридичних осіб

Рада Євросоюзу офіційно затвердила продовження персональних санкцій, запроваджених проти Росії за агресію проти України, йдеться у повідомленні пресслужби Ради ЄС.

«Сьогодні Рада ЄС вирішила продовжити санкції, спрямовані проти осіб, відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, ще на шість місяців до 15 березня 2022 року», – йдеться у повідомленні.

Теперішні обмежувальні заходи передбачають обмеження на поїздки, заморожування активів та заборону на надання коштів чи інших економічних ресурсів доступними для фізичних осіб та організацій.

Санкції продовжуватимуть застосовуватися до 177 фізичних осіб та 48 юридичних осіб. Рішення про продовження санкцій було ухвалене за письмовою процедурою. Воно набуде чинності після публікації в Офіційному журналі ЄС.

До слова, Єврокомісія хоче заборонити торгівлю з окупованими територіями.

Раніше глава Євроради Шарль Мішель заявив, що ЄС збереже санкції проти Росії в силі до тих пір, поки не будуть реалізовані Мінські угоди. Він підкреслив, що контактує з президентом України Володимиром Зеленським з питання реалізації угод.

Нагадаємо, що у липні Європейський союз затвердив продовження економічних санкцій проти Росії. Обмеження застосовують за окупацію Криму.

Також уряд України готує санкції проти Росії через будівництво Керченського моста.