Єврокомісія хоче заборонити торгівлю з окупованими територіями

Автори ініціативи закликають Єврокомісію запропонувати правовий акт на основі спільної комерційної політики

Європейська комісія зареєструвала громадську ініціативу «Забезпечення відповідності спільної комерційної політики Угодам ЄС та міжнародному законодавству». Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.

Автори ініціативи пропонують прямо заборонити підприємствам ЄС будь-які експортно-імпортні операції з окупованими територіями, без посилання на жодну конкретну державу або регіон.

«Автори ініціативи закликають Єврокомісію запропонувати правовий акт на основі спільної комерційної політики, аби не дозволити юридичним особам ЄС імпорт продукції, що походить із незаконних поселень на окупованих територіях, або експорт на такі території, щоб зберегти цілісність внутрішнього ринку та запобігати сприянню у збереженні такої протизаконної ситуації», - йдеться у повідомленні.

Єврокомісія дійшла висновку, що така ініціатива є прийнятною з правової точки зору, але поки що не проводила її аналізу по суті. Після цього рішення Єврокомісія перегляне ініціативу з урахуванням додаткової інформації від її авторів та виходячи з прецедентних судових постанов щодо рішень попереднього складу Єврокомісії.

Після сьогоднішньої реєстрації організатори можуть розпочати процес збору підписів. Якщо Європейська Громадянська Ініціатива протягом одного року отримає мільйон заяв про підтримку від щонайменше семи різних держав-членів, Комісія повинна буде реагувати на це подання.

Раніше глава Євроради Шарль Мішель заявив, що ЄС збереже санкції проти Росії в силі до тих пір, поки не будуть реалізовані Мінські угоди. Він підкреслив, що контактує з президентом України Володимиром Зеленським з питання реалізації угод.

Нагадаємо, що у липні Європейський союз затвердив продовження економічних санкцій проти Росії. Обмеження застосовують за окупацію Криму.