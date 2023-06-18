ЄС планує прискорити поставки зброї Україні для підтримки наступу

ЄС готовий до того, що війна триватиме ще принаймні кілька місяців

Євросоюз планує прискорити поставки зброї в Україну для підтримки конрнаступу. Про це сказав єврокомісар з питань внутрішньої політики та військової промисловості Тьєррі Бретон в інтерв'ю французькій щоденній газеті Le Parisien, пише Reuters.

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Єврокомісар з питань внутрішньої політики та військової промисловості Тьєррі Бретон фото: Reuters

«Ми збираємося активізувати наші зусилля з доставки зброї і боєприпасів – це війна високої інтенсивності, в якій вони відіграють вирішальну роль», – сказав Бретон, нагадавши про зобов'язання ЄС поставити мільйон одиниць великокаліберної зброї протягом наступних 12 місяців.

Водночас Бретон зазначає, що ЄС готовий до того, що війна триватиме ще принаймні кілька місяців.

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«Ми готуємося до того, що війна триватиме ще кілька місяців, а то й довше», – додав він.

Нагадаємо, Збройні сили України досягли успіхів у контрнаступальних операціях на щонайменше трьох напрямках. Імовірно, це створює умови для ширших цілей українського контрнаступу.

Крім того, за словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, триває наступ та оборонні дії на різних напрямках. На сході ворог продовжує концентрувати значну кількість сил і засобів та підтягує резерви з інших напрямків. Зокрема, з півдня на схід був переміщений ворожий підрозділ десантно-штурмових військ.

До слова, за повідомленням Reuters, Україна готувалася до контрнаступу щонайменше шість місяців після того, як у листопаді відбила місто Херсон, частину Харківської області у вересні та відкинула окупантів з-під Києва у квітні. Нині лише три з 12 бригад, підготовлених для контрнаступу, були помічені в боях на південному сході.