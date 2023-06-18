Головна Країна Політика
search button user button menu button

ЄС планує прискорити поставки зброї Україні для підтримки наступу

Надія Карбунар
glavcom.ua
ЄС планує прискорити поставки зброї Україні для підтримки наступу
В Україні триває війна високої інтенсивності, тож потрібні боєприпаси
фото з відкритих джерел

ЄС готовий до того, що війна триватиме ще принаймні кілька місяців

Євросоюз планує прискорити поставки зброї в Україну для підтримки конрнаступу. Про це сказав єврокомісар з питань внутрішньої політики та військової промисловості Тьєррі Бретон в інтерв'ю французькій щоденній газеті Le Parisien, пише Reuters. 

Єврокомісар з питань внутрішньої політики та військової промисловості Тьєррі Бретон
Єврокомісар з питань внутрішньої політики та військової промисловості Тьєррі Бретон
фото: Reuters

«Ми збираємося активізувати наші зусилля з доставки зброї і боєприпасів – це війна високої інтенсивності, в якій вони відіграють вирішальну роль», – сказав Бретон, нагадавши про зобов'язання ЄС поставити мільйон одиниць великокаліберної зброї протягом наступних 12 місяців.

Водночас Бретон зазначає, що ЄС готовий до того, що війна триватиме ще принаймні кілька місяців.

«Ми готуємося до того, що війна триватиме ще кілька місяців, а то й довше», – додав він.

Нагадаємо, Збройні сили України досягли успіхів у контрнаступальних операціях на щонайменше трьох напрямках. Імовірно, це створює умови для ширших цілей українського контрнаступу.

Крім того, за словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, триває наступ та оборонні дії на різних напрямках. На сході ворог продовжує концентрувати значну кількість сил і засобів та підтягує резерви з інших напрямків. Зокрема, з півдня на схід був переміщений ворожий підрозділ десантно-штурмових військ. 

До слова, за повідомленням Reuters, Україна готувалася до контрнаступу щонайменше шість місяців після того, як у листопаді відбила місто Херсон, частину Харківської області у вересні та відкинула окупантів з-під Києва у квітні. Нині лише три з 12 бригад, підготовлених для контрнаступу, були помічені в боях на південному сході.

Читайте також: Тема, яка заслуговує на увагу – це контрнаступ. Все решта – технологія
Теги: Єврокомісар війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тель-Авів експортує надлишки систем, які він раніше не продавав за кордон
Ізраїль вперше продасть свій флагманський танк європейській країні
15 червня, 18:05
Порт Роттердам у Нідерландах
Проросійські хакери атакували найбільший порт Європи
14 червня, 20:38
Росія підірвала Каховську ГЕС у ніч на 6 червня
Європарламент визнав підрив росіянами Каховської ГЕС воєнним злочином
14 червня, 21:55

Політика

ЄС планує прискорити поставки зброї Україні для підтримки наступу
ЄС планує прискорити поставки зброї Україні для підтримки наступу
Стефанчук вручив тенісний кубок міністру культури часів Януковича
Стефанчук вручив тенісний кубок міністру культури часів Януковича
Контрнаступ ЗСУ: Банкова спрогнозувала, коли в Кремлі почнеться паніка
Контрнаступ ЗСУ: Банкова спрогнозувала, коли в Кремлі почнеться паніка
Голова Донецької ОВА оцінив, якими будуть репарації від Росії
Голова Донецької ОВА оцінив, якими будуть репарації від Росії
Зеленський назвав країни, які цього тижня зробили нові кроки у підтримці України
Зеленський назвав країни, які цього тижня зробили нові кроки у підтримці України
Французький телеканал зняв репортаж на окупованих територіях: МЗС відреагувало
Французький телеканал зняв репортаж на окупованих територіях: МЗС відреагувало

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
61K
Повітряні сили застерігають про ракетну небезпеку у двох областях України
21K
18 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16K
Як не закінчуються війни. Україна, Росія та уроки Першої світової
8721
Путін вихваляється розміщенням ядерної зброї в Білорусі: Байден відреагував
6375
Уряд змінив правила отримання спадщини
5855
Путін заїкаючись видав чергову маячню про Залужного

Новини

Путін скиглить, що Порошенко з партнерами «водили його за носа»
Вчора, 18:44
Знищення «Алігатора» і 20 ворожих баз: ЗСУ потужно вдарили по окупантах
Вчора, 06:43
Антикорупційна рада при Міноборони: на організацію чиниться тиск із залученням Шарія і Рабіновича
16 червня, 19:39
Нічна атака на південь: Генштаб повідомив про кількість збитих «Шахедів»
16 червня, 06:47
На Донбасі зросла кількість бойових зіткнень – Генштаб
15 червня, 07:27
ЗСУ завдали нищівного удару по озброєнню окупантів: дані Генштабу
14 червня, 06:50

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту