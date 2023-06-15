Тема, яка заслуговує на увагу – це контрнаступ. Все решта – технологія

Інакше – це не про «майбутнє країни», а про країну без майбутнього

Росла я в селі, і гострих слів та мату чула достатньо. Як і образ лайливими словами…

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Але я не вважала і не вважатиму це нормою в публічному дискурсі. Ні вирази: «шмара» на адресу жінки, ні «порохоскот» на адресу багатьох людей, ні «що з *балом» не можуть бути нормою.

Так, це регулярно роблять телеграм-канали Банкової, але не думала, що це вже стало нормальним для політичної лексики країни, яка називає себе європейською…

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Інакше – це не про «майбутнє країни», а про країну без майбутнього.

В нас є тема, яка заслуговує на увагу – це контрнаступ. В нас є тема, яка заслуговує на дискусію – це те, як забезпечити відбудову країни, міжнародну підтримку на вступ до ЄС і НАТО і не втратити демократію.

Все решта – технологія, але точно не з того боку, на який пробують всі тикнути.