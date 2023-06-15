Ізраїль вперше продасть свій флагманський танк європейській країні
Рекордний попит на ізраїльську продукцію частково пов'язаний з бажанням країн поповнити свої арсенали після надання Україні зброї
Ізраїль веде переговори про продаж свого танка Merkava двом країнам, одна з яких знаходиться в Європі. Про це повідомляє Reuters з посиланням на представника Міністерства оборони країни.
Зазначається, що це стане першим випадком експорту флагманської бойової машини.
За словами представника Міноборони Ізраїлю, що рекордний попит на ізраїльську продукцію частково пов'язаний з бажанням країн поповнити свої арсенали після надання Україні зброї для війни з Росією. В результаті Ізраїль експортує надлишки систем, які він раніше не продавав за кордон, включаючи Merkava попереднього покоління.
«Є дві перспективні країни, з якими ми ведемо попередні переговори. Мені заборонено називати їх імена, але одна з них знаходиться на європейському континенті», – сказав Кулас.
Merkava – ізраїльський основний бойовий танк. Серія танків розроблена в Ізраїлі і випускається з 1979року. Розроблено чотири серійні варіації (Меркава 1, 2, 3 та 4). Третя та четверта, генерація танку стоїть на озброєнні ізраїльської армії з 2004 року. Також на шасі «Меркави» розроблено ряд самохідних артилерійських установок.
Враховуючи постійні збройні конфлікти Ізраїлю з сусідніми арабськими державами, танки серії «Меркава» встигли взяти участь у бойових діях. Кампанії, в яких брав участь танк: Перша (1982) та Друга (2006) ліванські війни.
Раніше повідомлялося, що Ізраїль розробив систему ППО, яка збиватиме іранські гіперзвукові ракети.
Коментарі — 0