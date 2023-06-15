Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Ізраїль вперше продасть свій флагманський танк європейській країні

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ізраїль вперше продасть свій флагманський танк європейській країні
Тель-Авів експортує надлишки систем, які він раніше не продавав за кордон
фото ілюстративне

Рекордний попит на ізраїльську продукцію частково пов'язаний з бажанням країн поповнити свої арсенали після надання Україні зброї 

Ізраїль веде переговори про продаж свого танка Merkava двом країнам, одна з яких знаходиться в Європі. Про це повідомляє Reuters з посиланням на представника Міністерства оборони країни.

Зазначається, що це стане першим випадком експорту флагманської бойової машини.

За словами представника Міноборони Ізраїлю, що рекордний попит на ізраїльську продукцію частково пов'язаний з бажанням країн поповнити свої арсенали після надання Україні зброї для війни з Росією. В результаті Ізраїль експортує надлишки систем, які він раніше не продавав за кордон, включаючи Merkava попереднього покоління.

«Є дві перспективні країни, з якими ми ведемо попередні переговори. Мені заборонено називати їх імена, але одна з них знаходиться на європейському континенті», – сказав Кулас. 

Merkava – ізраїльський основний бойовий танк. Серія танків розроблена в Ізраїлі і випускається з 1979року. Розроблено чотири серійні варіації (Меркава 1, 2, 3 та 4). Третя та четверта, генерація танку стоїть на озброєнні ізраїльської армії з 2004 року. Також на шасі «Меркави» розроблено ряд самохідних артилерійських установок.

Враховуючи постійні збройні конфлікти Ізраїлю з сусідніми арабськими державами, танки серії «Меркава» встигли взяти участь у бойових діях. Кампанії, в яких брав участь танк: Перша (1982) та Друга (2006) ліванські війни. 

Раніше повідомлялося, що Ізраїль розробив систему ППО, яка збиватиме іранські гіперзвукові ракети.

Теги: Ізраїль Міноборони

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Новий комплекс ППО називається Sky Sonic і найближчим часом концерн проведе його випробування
Ізраїль створить систему ППО, яка збиватиме іранські гіперзвукові ракети
Сьогодні, 11:51
РФ підірвала Каховську ГЕС 6 червня
Ізраїль назвав винних у підриві Каховської ГЕС
8 червня, 07:58
Бузова підтримує напад Росії на Україну
В Ізраїлі сказали «ні» виступам путіністки Бузової
6 червня, 21:54

Економіка

Ізраїль вперше продасть свій флагманський танк європейській країні
Ізраїль вперше продасть свій флагманський танк європейській країні
Глава МЗС Угорщини поїде на російський форум, який ігнорують навіть друзі Путіна
Глава МЗС Угорщини поїде на російський форум, який ігнорують навіть друзі Путіна
Європейський центробанк зробив останнє попередження для фінустанов, які працюють у Росії
Європейський центробанк зробив останнє попередження для фінустанов, які працюють у Росії
Росія відновила експорт нафти до Північної Кореї
Росія відновила експорт нафти до Північної Кореї
Банки Нідерландів знайшли «дитячу» причину, щоб не заморожувати активи підсанкційних росіян
Банки Нідерландів знайшли «дитячу» причину, щоб не заморожувати активи підсанкційних росіян
Китай постачає Ірану деталі для виробництва «Шахедів» – WSJ
Китай постачає Ірану деталі для виробництва «Шахедів» – WSJ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
17K
15 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14K
Росія стягує ракетні війська на кордон з Україною
13K
«Нам хочуть сказати: здайтесь?» Данілов розповів про тенденцію в іноземних ЗМІ
12K
В Одесі та Кривому Розі пролунали вибухи (оновлено)
9280
Ексгенерал НАТО назвав зброю, якої зараз потребує Україна
8926
У Росії розпочався суд над полоненими «азовцями»

Новини

На Донбасі зросла кількість бойових зіткнень – Генштаб
Сьогодні, 07:27
ЗСУ завдали нищівного удару по озброєнню окупантів: дані Генштабу
Вчора, 06:50
Стало відомо, коли союзники почнуть тренувати українських пілотів на F-16
Вчора, 06:12
Нічний терор: скільки ракет і «Шахедів» випустила РФ по Україні
13 червня, 06:44
Зеленський та Дуда провели розмову, вибухи у Харкові: головне за ніч
12 червня, 07:52
Під Бахмутом окупанти намагалися просунутися і зазнали значних втрат – Генштаб
12 червня, 06:28

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту