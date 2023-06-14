Проросійські хакери атакували найбільший порт Європи

Сайти портів не були доступні протягом минулих вихідних і кілька годин у вівторок

Проросійське хакерське угруповання NoName здійснило атаки на сайти нідерландських портів, зокрема й Роттердам – найбільший порт Європи. Про це повідомляє RTL Nieuws.

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Зазначається, що закери здійснили DDoS-атаки, які передбачають скеровування великої кількості запитів на сайт для перевантаження серверів, проти портів Гронінгена, Амстердама, Роттердама і Ден Хелдера.

У результаті сайти цих портів не були доступні протягом минулих вихідних і кілька годин у вівторок.

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Адміністрація порту Роттердама повідомила, що, за її даними, кібератака здійснювалась із російських і сербських IP-адрес, але жодної іншої шкоди, окрім тимчасової недоступності сайту, не завдала.

Натомість системи, що використовуються для обробки портових відправлень, не були під загрозою, оскільки вони працюють на інших серверах.

Раніше повідомлялося, що російські хакери атакували урядові портали Швейцарії.