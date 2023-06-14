Головна Світ Політика
search button user button menu button

Європарламент визнав підрив росіянами Каховської ГЕС воєнним злочином

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Європарламент визнав підрив росіянами Каховської ГЕС воєнним злочином
Росія підірвала Каховську ГЕС у ніч на 6 червня
фото ілюстративне

Депутати засудили руйнування греблі в українській Новій Каховці

Депутати Європейського парламенту засудили підрив росіянами Каховської гідроелектростанції та назвали це воєнним злочином РФ, який матиме наслідки. Про це передає «Укрінформ».

«Депутати засудили руйнування греблі в українській Новій Каховці, останній скоєний Росією воєнний злочин, що має отримати наслідки. Вони закликали ЄС продовжувати потужну підтримку України, запровадити нові санкції проти Росії та спрямувати мільярди заморожених фінансових активів російських олігархів на відбудову України», – йдеться у повідомленні.

Також на засіданні Європейського парламенту політики обговорювали підготовку до наступної зустрічі Європейської Ради, яка запланована на кінець червня у Брюсселі.

Раніше повідомлялося, що Україна починає підраховувати збитки від підриву росіянами дамби Каховської гідроелектростанції: за попередніми даними, сума збитків, завданих довкіллю, вже перевищила $1,5 млрд. Знищення ГЕС також вплине на аграрний сектор – його втрати можуть становити до $10 млрд у найближчі п'ять років.

Нагадаємо, 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, яка знаходиться за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка на Херсонщині. Каховську ГЕС повністю зруйновано – станція відновленню не підлягає. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. 

Читайте також:

Теги: війна Європарламент Каховська ГЕС

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Унаслідок руйнування водосховища ГЕС затоплено 3103 будинки
Підрив Каховської ГЕС: ситуація із підтопленням на Херсонщині
Сьогодні, 17:20
Тритони не мешкають в солоній воді
Підрив Каховської ГЕС. Загинули майже 150 червонокнижних тритонів (фото)
Сьогодні, 15:52
Затоплено приблизно 10 тис. гектарів сільгоспземель на правому березі Херсонської області та 20-30 тис. гектарів – на окупованому лівому
Катастрофа на Каховській ГЕС: які наслідки для екології та сільського господарства
Сьогодні, 11:43

Політика

Європарламент визнав підрив росіянами Каховської ГЕС воєнним злочином
Європарламент визнав підрив росіянами Каховської ГЕС воєнним злочином
Нідерланди посилять українські системи ППО
Нідерланди посилять українські системи ППО
Лукашенко заявив, що Росія та Україна домовлялися про «оренду» Криму. Кремль заперечує
Лукашенко заявив, що Росія та Україна домовлялися про «оренду» Криму. Кремль заперечує
Держсекретар США Блінкен відвідає Китай: деталі візиту
Держсекретар США Блінкен відвідає Китай: деталі візиту
НАТО може дати ще один шанс для Столтенберга – Financial Times
НАТО може дати ще один шанс для Столтенберга – Financial Times
Кадиров після скандалу «воскресив» свого соратника
Кадиров після скандалу «воскресив» свого соратника

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
38K
Тарас Чорновіл: Я не маю претензій до Аліни Михайлової
23K
Урочище Вирва до та після підриву росіянами Каховській ГЕС (разючі фото)
9738
14 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8894
Ракетний обстріл Одеси: російські окупанти влучили в McDonald's
7003
«Це зрада». Залужний пояснив, чому не підірвав мости через Дніпро
6756
Обстріляти соратника Кадирова допомогли «вагнерівці» – підполковник армії РФ

Новини

ЗСУ завдали нищівного удару по озброєнню окупантів: дані Генштабу
Сьогодні, 06:50
Стало відомо, коли союзники почнуть тренувати українських пілотів на F-16
Сьогодні, 06:12
Нічний терор: скільки ракет і «Шахедів» випустила РФ по Україні
Вчора, 06:44
Зеленський та Дуда провели розмову, вибухи у Харкові: головне за ніч
12 червня, 07:52
Під Бахмутом окупанти намагалися просунутися і зазнали значних втрат – Генштаб
12 червня, 06:28
Місцями дощі та грози: синоптики дали прогноз погоди на 12 червня
12 червня, 05:17

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту