«Євросолідарність» вимагає терміново розглянути в Раді боротьбу з коронавірусом

Зеленський завалив боротьбу з коронавірусом в Україні, заявив Артур Герасимов

Фракція «Європейська солідарність» вимагає на позачерговому засіданні парламенту розглянути перш за все боротьбу з коронавірусом. Про це у відеозверненні заявив співголова фракції Артур Герасимов.

«Передусім, країна має почути стратегію влади у боротьбі з пандемією та вирішенні катастрофічної нестачі вакцин. Cтаном на сьогодні вони спромоглися завезти мізерну кількість доз, достатню для вакцинації максимум 250 тисяч осіб. Це не охоплює й відсотка населення. Це – провал, результат дилетантизму та непрофесійності зеленої команди, які вже коштували життя понад тридцяти тисячам українців», – сказав Герасимов.

«Сьогодні в Україні коронавірус забрав 333 життя – це сумний антирекорд. Водночас, у Великій Британії завдяки масовій вакцинації за минулу добу зафіксували найменшу смертність від ковіду з вересня минулого року. Протидія пандемії та вакцинація давно перестали бути виключно медичниим, а стали геополітичними питаннями, які вирішуються завдяки дипломатичній майстерності керівництва держав. Через свою непрофесійність і дилетантизм Зеленський на цей момент не тільки тотально програв світову конкуренцію за вакцини, але і завалив боротьбу з коронавірусом всередині держави – один Буковель чого вартує», – зауважив співголова фракції.

«Ми вимагали й вимагаємо проблему боротьби з ковідом розглянути на засіданні РНБО із залученням лідерів парламентських фракцій. Неприпустимо перетворювати Радбез у піар-агенцію для обслуговування Зеленського. Цей «орган» повинен розглядати найважливіші питання безпеки держави», – переконаний Герасимов.

«Щодо позачергового засідання парламенту: зважаючи на критичну ситуацію з епідемією корона вірусу, вимагаємо від монобільшості і особисто Зеленського перш за все розглянути ініційовану нами постанову «Про вжиття невідкладних заходів, спрямованих на припинення бездіяльності органів виконавчої влади у сфері протидії поширенню гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та забезпечення неухильного виконання рішень Верховної Ради України, прийнятих у цій сфері», – зазначив Герасимов.

Співголова фракції «Європейська солідарність» також наполягає на включенні до порядку денного парламенту постанови опозиції 4105 про створення ТСК із розслідування державної зради на найвищому рівні при передачі Росії таємної інформації щодо спецоперації із затримки російських військових злочинців із приватної армії Вагнера.

«Нарешті необхідно ухвалити постанову №5100 про припинення політично вмотивованих переслідувань громадян, щоб знизити градус напруги у суспільстві. Бо людей обурює несправедливість влади, яка є нічим іншим як політичними репресіями проти патріотів», – резюмував Герасимов.

Як відомо, в Україні смертність від коронавірусу зростає з кожним днем. Вчора від коронавірусу померла найбільша кількість українців за весь час пандемії - 333. Всього з початку пандемії від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 30 431 людина.

Нагадаємо, всього за добу підтвердили 11 476 нових випадків коронавірусу. Госпіталізували понад 2,5 тисячі осіб, одужали - 8044. Найбільше нових заражень виявили в Одеській, Львівській областях та у Києві.

Додамо, що українські вчені прогнозують зростання смертності від Covid-19.

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