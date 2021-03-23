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    Оперативні дані МОЗ. За добу коронавірус виявлено у понад 11 тисяч українців

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    За минулу добу з діагнозом Covid-19 було госпіталізовано 2 519 осіб - Оперативні дані МОЗ. За добу коронавірус виявлено у понад 11 тисяч українців
    За минулу добу з діагнозом Covid-19 було госпіталізовано 2 519 осіб
    Фото: tvoemisto.tv

    Від ускладнень, спричинених коронавірусом, вчора померло 333 людини

    В Україні за минулу добу зафіксовано 11 476 нових хворих на коронавірус. Зокрема, захворіли 606 дітей та 357 медпрацівників. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

    Також за минулу добу з діагнозом Covid-19 було госпіталізовано 2 519 осіб. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, за день померло 333 людини.

    За даними МОЗ вчора одужало 8 044 особи.

    «Здійснено тестувань за добу – 88 673 (зокрема методом ПЛР – 44 647, методом ІФА – 21 526, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 22 500)», - йдеться в повідомленні.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 1 565 732 особи;
    • одужало – 1 268 886 осіб;
    • летальних випадків – 30 431;
    • проведено ПЛР-тестувань – 7 726 035.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1122), м. Київ (1050), Львівській (995), Харківській (843) та Київській (727) областях.

    Кількість захворювань в регіонах за добу:

    • м. Київ – 1 050 випадків;
    • Вінницька область – 716 випадків;
    • Волинська область – 225 випадків;
    • Дніпропетровська область – 604 випадки;
    • Донецька область – 270 випадків;
    • Житомирська область – 186 випадків;
    • Закарпатська – 428 випадків;
    • Запорізька область – 340 випадків;
    • Івано-Франківська область – 351 випадок;
    • Київська область – 727 випадків;
    • Кіровоградська область – 57 випадків;
    • Луганська область – 147 випадків;
    • Львівська область – 995 випадків;
    • Миколаївська область – 429 випадків;
    • Одеська область – 1 122 випадки;
    • Полтавська область – 697 випадків;
    • Рівненська область – 376 випадків;
    • Сумська область – 192 випадки;
    • Тернопільська область – 430 випадків;
    • Харківська область – 843 випадки;
    • Херсонська область – 31 випадок;
    • Хмельницька область – 376 випадків;
    • Черкаська область – 277 випадків;
    • Чернівецька область – 579 випадків;
    • Чернігівська область – 28 випадків.

    Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я лікарня Максим Степанов хвороби коронавірус
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