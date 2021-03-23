Оперативні дані МОЗ. За добу коронавірус виявлено у понад 11 тисяч українців
Від ускладнень, спричинених коронавірусом, вчора померло 333 людини
В Україні за минулу добу зафіксовано 11 476 нових хворих на коронавірус. Зокрема, захворіли 606 дітей та 357 медпрацівників. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.
Також за минулу добу з діагнозом Covid-19 було госпіталізовано 2 519 осіб. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, за день померло 333 людини.
За даними МОЗ вчора одужало 8 044 особи.
«Здійснено тестувань за добу – 88 673 (зокрема методом ПЛР – 44 647, методом ІФА – 21 526, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 22 500)», - йдеться в повідомленні.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 565 732 особи;
- одужало – 1 268 886 осіб;
- летальних випадків – 30 431;
- проведено ПЛР-тестувань – 7 726 035.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1122), м. Київ (1050), Львівській (995), Харківській (843) та Київській (727) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 1 050 випадків;
- Вінницька область – 716 випадків;
- Волинська область – 225 випадків;
- Дніпропетровська область – 604 випадки;
- Донецька область – 270 випадків;
- Житомирська область – 186 випадків;
- Закарпатська – 428 випадків;
- Запорізька область – 340 випадків;
- Івано-Франківська область – 351 випадок;
- Київська область – 727 випадків;
- Кіровоградська область – 57 випадків;
- Луганська область – 147 випадків;
- Львівська область – 995 випадків;
- Миколаївська область – 429 випадків;
- Одеська область – 1 122 випадки;
- Полтавська область – 697 випадків;
- Рівненська область – 376 випадків;
- Сумська область – 192 випадки;
- Тернопільська область – 430 випадків;
- Харківська область – 843 випадки;
- Херсонська область – 31 випадок;
- Хмельницька область – 376 випадків;
- Черкаська область – 277 випадків;
- Чернівецька область – 579 випадків;
- Чернігівська область – 28 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.