Спецперепустки на транспорт, закриті ТРЦ та кафе: як області закриваються на локдаун

У понеділок, 22 лютого, від коронавірусу померла найбільша кількість українців за весь час пандемії

У понеділок, 22 лютого, від коронавірусу померла найбільша кількість українців за весь час пандемії

В Україні вже вісім регіонів перебувають в «червоній» зоні карантину

В Україні міста й області почали вводити посилені карантинні обмеження через пандемію коронавірусу. У деяких регіонах повернули спецперепустки на транспорт.

Станом на 22 березня в Україні вже вісім регіонів перебувають в «червоній» зоні карантину – Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Одеська, Сумська та Чернівецька області.

Главком розподіває, де почали діяти посилені обмеження.

Прикарпаття

В Івано-Франківській області із 22 лютого продовжує діяти жорсткий карантин. Транспорт у регіоні курсує за спецперепустками з роботи. Також обмежена робота кафе й ресторанів – вони працюють лише на «виніс».

Крім того, заборонена робота ТРЦ, спортзалів, кінотеатрів, школи і вузи перейшли в онлайн.

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявляє, що у місті зменшилася кількість госпіталізацій з Covid-19, а лікарні отримали 26 кисневих концентраторів.

До слова, у четвер, 18 березня, в Івано-Франківську підприємці вийшли під облдержадміністрацію. Мешканці міста обурені тим, що вони не можуть нормально працювати. Уже довгий час не виходять на роботу через карантинні обмеження.

Львів

Жорсткі карантинні обмеження продовжили до 4 квітня. У місті та області не працюють ресторани, кафе, ТРЦ і заклади культури, а школярів відправили на дистанційне навчання. Спортзали, салони краси працюють за попереднім записом, а господарські магазини – на передзамовлення.

У звичному режимі працюють продуктові магазини, супермаркети, аптеки і ринки, а також дитсадки і транспорт. Водночас поліція і міські мобільні групи починають посилено перевіряти дотримання вимог карантину у місті. У Львові хочуть підтримати бізнес та медиків.

Із 1 квітня у Львові збільшать ліжковий фонд на 150 місць в Центрі легеневого здоров'я. В медцентрі зазначили, що до них надходять пацієнти з тяжкими і середньої тяжкості пневмонії.

У лікарнях Львова бракує лікарів: мер просить зголошуватись добровольців.

Черкаська область

Із 22 березня дня в цьому регіоні посилили карантин. Так, під тимчасовою забороною масові розважальні та інші заходи. Також у регіоні робота ресторанів, кафе, барів, нічних закладів обмежена до 23:00.

Крім того, у громадських закладах та транспорті буде посилено контроль за використанням засобів індивідуального захисту

При цьому голова ОДА Олександр Скічко попросив мерів міст Черкаської області збільшити кількість громадського транспорту, який виходить на найпопулярніші маршрути.

Також у Черкасах та області розширять кількість ліжко-місць для хворих на коронавірус.

Київ

Із 20 березня у зв’язку із погіршенням ситуації із захворюваністю на коронавірус у Києві почали діяти суворі карантинні обмеження.

Окрім підприємств критичної інфраструктури, усі підприємства та організації бюджетної сфери переходять на дистанційну роботу, а також приватний бізнес повинен максимально перейти на дистанційну форму роботи.

Громадський транспорт столиці працюватиме у звичному режимі з дотриманням суворих норм перевезення пасажирів та маскового режиму, а також з заповненістю місць для сидіння на 50%.

У столиці не працюють ТРЦ, кафе й ресторани (можна тільки на «виніс»), також заборонені масові заходи і присутність глядачів на спортивних змаганнях.

Київщина

На території Київщини з 21 березня почали діяти додаткові карантинні обмеження. Таке рішення прийняла обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій через збільшення кількості захворювання на коронавірус. Докладніше з протоколом засідання можна ознайомитися за посиланням.

Станом на 22 березня загальна завантаженість госпітальних баз Київської області складає 61,5%. Йдеться про 1952 зайнятих ліжко-місць.

Одеса

У місті із 23 березня почали діяти обмеження «червоної» зони карантину. Громадський транспорт у місті продовжив працювати, але за умови, що число пасажирів не буде перевищувати кількість сидячих місць.

Що забороняється:

робота кафе і ресторанів;

прийом відвідувачів у торговельних центрах і розважальних закладах;

проведення масових заходів;

робота спортивних центрів;

діяльність непродовольчих ринків;

здійснення транспортних перевезень.

На сьогодні на Одещині визначено вже 23 опорні лікарні, останню ввели 19 березня – це Госпіталь ветеранів Другої світової війни, де відкрито 90 ліжок. Середня завантаженість ліжок у лікарнях – 54 %.

Миколаїв

Через критичну ситуацію з поширенням коронавірусу в місті Миколаєві посилили карантинні обмеження. Дія жорстких обмежень в обласному центрі триватиме з 24 березня по 4 квітня.

Закривають кінотеатри, театри, музеї, концертні зали, ТРЦ (крім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів із продажу засобів гігієни й побутової хімії).

Із 24 березня в місті буде заборонено проведення масових заходів, а також присутність глядачів на спортивних змаганнях. Кафе й ресторани закривають, вони зможуть працювати тільки на «виніс».

Із 24 березня в Миколаєві проїзд у громадському транспорті буде лише за перепустками.

У Миколаєві відділення лікарень, які призначені для пацієнтів з Covid-19 або підозрою на нього, заповнені на 86 %. Хворі продовжують надходити. У соцмережах показали коронавірусний колапс.

Чернівецька область

Чернівецька область перебуває у «червоній зоні» карантинних обмежень із 1 березня. Тут заборонено прийом відвідувачів у закладах харчування, ТРЦ, роботу непродовольчих ринків, спортзалів. Діти також не відвідують заклади освіти – навчаються дистанційно.

В області почали формувати списки осіб віком понад 80 років для проведення їм щеплення від Covid-19.

Нагадаємо, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення ввести в ніч на середу, 24 березня, на території Київської та Сумської областей «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19.

У «червоній» зоні діятимуть жорсткі обмеження, як під час січневого локдауну: заборонено працювати закладам харчування, розважальним закладам, ТРЦ, кінотеатрам, театрам, закладам освіти (крім дитячих садочків і перших класів у школах), спортзалам, ринкам. Однак працюватимуть банки, аптеки, заправки, ветеринарні магазини, всі продовольчі магазини.

Нагадаємо, Кабінет міністрів змінив порядок роботи транспорту в регіонах з «червоним» рівнем епідеміологічної небезпеки. Тепер обмеження щодо роботи громадського транспорту будуть встановлювати місцеві влади.

В Україні з цього тижня починають щеплювати сімейних лікарів, а не тільки медиків інфекційних лікарень і мобільних бригад, які безпосередньо контактують з захворілими на ковід.

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