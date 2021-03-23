На Закарпатті активно перевіряють хворих на Covid-19, які лікуються вдома

За 10 днів в області задокументовано майже дві тисячі правопорушень через недотримання карантину

У Закарпатській області перевіряють хворих із діагнозом Covid-19, які лікуються вдома. Для цього створені спеціальні мобільні групи. Про це повідомили в пресслужбі Закарпатської ОДА.

За 10 днів в області було виявлено та задокументовано 1771 адміністративне правопорушення через недотримання карантину. Також поліцією складено 74 протоколи.

«У Закарпатській області тривають перевірки хворих із діагнозом Covid-19, які лікуються амбулаторно», – йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, перевірили 2651 особу, оглянули 1301 суб’єкт господарювання та 775 громадських місць. «У результаті перевірок виявлено 771 порушення карантинних обмежень, складено 216 протоколів», – додали в ОДА.

Нагадаємо, в лікарнях Закарпаття значно зросла кількість тяжких хворих, які відразу після шпиталізації потребують інтенсивної кисневої терапії.

В Україні вже низка регіонів перебувають в «червоній» зоні карантину – Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Одеська, Сумська, Чернівецька області. Також додали Львівську. Із четверга, 25 березня, у Дніпрі почнуть діяти суворі карантинні обмеження.

У Міністерстві охорони здоров'я планують розглянути необхідність внесення змін до протоколу лікування коронавірусної хвороби.

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