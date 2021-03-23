Це ще не пік? Голова комісії з біобезпеки при РНБО оцінив вчасність введення локдауну

Комісаренко: «Піку захворювань на Covid-19 ще немає»

Введення «червоного» рівня епідемічної небезпеки поширення Covid-19 в низці областей є вчасним. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів голова комісії з біобезпеки й біозахисту при РНБО, директор Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України Сергій Комісаренко.

Комісаренко зазначив, що всі протиепідемічні заходи допомагають у боротьбі із коронавірусом. У «червоній» зоні діють жорсткі обмеження: заборонено працювати закладам харчування, розважальним закладам, ТРЦ, кінотеатрам, театрам, закладам освіти (крім дитячих садочків і перших класів у школах), спортзалам, ринкам.

«Але, звичайно, люди не люблять локдауну, громадська думка негативна. Адже це не допомагає малому й середньому бізнесу. Локдаун треба вводити не тоді, коли вже пік захворюваності, а тоді, коли проблема розвивається», – сказав він.

Проте Комісаренко зазначив, що локдаун ввели не запізно: «Ні, піку (коронавірусу, – ред.) ще немає, його могли б очікувати значно пізніше. Введення карантину вчасне».

Нагадаємо, вчений-біохімік Володимир Галицький прогнозує пік пандемії коронавірусної хвороби в Україні на першу половину квітня. Кількість нових випадків на добу може сягати 40 тисяч, кількість смертей – понад 500.

Стрімке зростання числа інфікованих пов’язане із появою в Україні «британського» штаму SARS-CoV-2 і його подальшими мутаціями. Про це зокрема повідомив Інститут молекулярної біології та генетики НАН України на прикладі досліджень аналізів пацієнтів з Івано-Франківщини та Києва. Додамо, що українські вчені прогнозують зростання смертності від Covid-19.

Станом на 22 березня в Україні вже вісім регіонів перебувають в «червоній» зоні карантину – Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Одеська, Сумська та Чернівецька області. Із четверга, 25 березня, у Дніпрі почнуть діяти суворі карантинні обмеження.

У Міністерстві охорони здоров'я планують розглянути необхідність внесення змін до протоколу лікування коронавірусної хвороби.