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    Вчора від коронавірусу померла найбільша кількість українців за весь час пандемії

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    Смертність від коронавірусу збільшується - Вчора від коронавірусу померла найбільша кількість українців за весь час пандемії
    Смертність від коронавірусу збільшується
    Фото: Чернівецька ОДА

    В Україні зафіксовано новий антирекорд з летальних випадків від коронавірусу

    За минулу добу в Україні підтвердили 333 летальних випадки від коронавірусу. І це є новим антирекордом від початку пандемії. Про це сьогодні повідомив очільник МОЗ Максим Степанов в Facebook.

    Це вперше, коли за добу зафіксували більш ніж 300 смертей від Covid-19. До цього антирекордом було 289 летальних випадків. Стільки було зафіксовано 17 березня.

    Всього з початку пандемії від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 30 431 людина.

    Нагадаємо, всього за добу підтвердили 11 476 нових випадків коронавірусу. Госпіталізували понад 2,5 тисячі осіб, одужали - 8044. Найбільше нових заражень виявили в Одеській, Львівській областях та у Києві.

    Додамо, що українські вчені прогнозують зростання смертності від Covid-19.

    «Пікових значень ще не досягнуто, а це значить, що зростання смертності слід чекати як мінімум до початку квітня», - повідомили в НАН. Додамо, що вчені стурбовані стрімким зростанням смертності від коронавірусу в Україні. Кількість летальних випадків весняної хвилі ковіду вже перевищила показники осінньої хвилі Covid-19.

    Напередодні вчений дав прогноз щодо нової хвилі коронавірусу в Україні.

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    Теги: медицина смерть лікарня Максим Степанов хвороби коронавірус
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