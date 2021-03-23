Вчора від коронавірусу померла найбільша кількість українців за весь час пандемії

В Україні зафіксовано новий антирекорд з летальних випадків від коронавірусу

За минулу добу в Україні підтвердили 333 летальних випадки від коронавірусу. І це є новим антирекордом від початку пандемії. Про це сьогодні повідомив очільник МОЗ Максим Степанов в Facebook.

Це вперше, коли за добу зафіксували більш ніж 300 смертей від Covid-19. До цього антирекордом було 289 летальних випадків. Стільки було зафіксовано 17 березня.

Всього з початку пандемії від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 30 431 людина.

Нагадаємо, всього за добу підтвердили 11 476 нових випадків коронавірусу. Госпіталізували понад 2,5 тисячі осіб, одужали - 8044. Найбільше нових заражень виявили в Одеській, Львівській областях та у Києві.

Додамо, що українські вчені прогнозують зростання смертності від Covid-19.

«Пікових значень ще не досягнуто, а це значить, що зростання смертності слід чекати як мінімум до початку квітня», - повідомили в НАН. Додамо, що вчені стурбовані стрімким зростанням смертності від коронавірусу в Україні. Кількість летальних випадків весняної хвилі ковіду вже перевищила показники осінньої хвилі Covid-19.

Напередодні вчений дав прогноз щодо нової хвилі коронавірусу в Україні.

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