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    «Їдь до Лукашенка, якому ти ж**у облизуєш»: ексрадник Авакова влаштував скандал в прямому ефірі

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    Зорян Шкіряк послав народного депутата Євгена Шевченка в Білорусь - «Їдь до Лукашенка, якому ти ж**у облизуєш»: ексрадник Авакова влаштував скандал в прямому ефірі
    Зорян Шкіряк послав народного депутата Євгена Шевченка в Білорусь
    Фото з відкритих джерел

    Ексрадник глави МВС пригадав нардепу Шевченку поїздки в Білорусь до Лукашенка

    Позафракційний народний депутат Євген Шевченко та ексрадник глави МВС Зорян Шкіряк в ефірі програми «Ток-шоу №1» на телеканалі «Україна 24» влаштували довгу перепалку, яку ніяк не міг припинити ведучий, не допомогло навіть відключення мікрофонів.

    Відомий своєї імпульсивністю Зорян Шкіряк не втримався від грубих слів, коли його опонент зауважив, що наслідком діяльності Арсена Авакова на посту міністра внутрішніх справ стало те, що «люди бояться вийти на вулицю».

    «Система безпеки у нас зараз одна з найкращих в Європі. Розказує він тут… Їдь в Росію, їдь до Лукашенка, якому ти ж**у облизуєш», - обурився Шкіряк.

    Він зауважив, що поважає свого шефа, а у Євгена Шевченка, за його словами, «руки в крові, як у Путіна».

    Нещодавно народний депутат Євген Шевченко, якого виключили з фракції «Слуга народу», схвалив статтю президента РФ Володимира Путіна про «єдність росіян і українців».

    Раніше, як писав «Главком», Євгеній Шевченко їздив на зустріч до невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка в Палац Незалежності в Мінську. Зустріч відбулася у кабінеті білоруського президента. Вітаючись, Лукашенко сказав, що йому приємно познайомитися з нардепом: «Виявляється, є в Україні ще люди, які поважають білорусів». На що Шевченко відповів, що йому велика честь познайомитися, і він про це давно мріяв.

    Теги: Білорусь МВС депутат скандал Євген Шевченко
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    «Їдь до Лукашенка, якому ти ж**у облизуєш»: ексрадник Авакова влаштував скандал в прямому ефірі