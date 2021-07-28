Кива жалкує, що в 2014 році Янукович не роздавив Євромайдан танками

Нардеп Кива заявив, що у 2014 році був на Майдані «обдурений євроінтеграцією»

Скандальний нардеп від «Опозиційної платформи – За життя» Ілля Кива висловив жаль, що експрезидент-утікач Віктор Янукович не роздавив Євромайдан танками разом із активістами. Про це депутат написав у Facebook.

Кива заявив, що у 2014 році був на Майдані «обдурений євроінтеграцією». «Шкода, що у нього (Януковича – ред.) не вистачило духу давити нас, тих, хто скакав, як ідіоти, танками й БТРами», – написав Кива.

Він додав, що «жертв, звісно, було б більше», але таким чином Янукович нібито врятував би країну від «війни, колонізації та роздроблення». На думку Киви, «треба все виправляти».

Нагадаємо, нещодавно Кива влаштував істерику на російському телеканалі. Під час своєї промови, Кива часто зривався на крик, плутався у думках і грубив людям, які до нього зверталися. Протягом виступу депутат встиг зробити відразу кілька неоднозначних заяв. Риторика Киви незмінна: друзями України він вважає РФ, а ворогами - США.

Нагадаємо, нещодавно Кива відзначився тим, що у Верховній Раді на пленарному засіданні 17 червня побився із депутатом «Слуги Народу» Миколою Тищенком.

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