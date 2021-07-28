Держприкордонслужба підтвердила закриття кордону на в’їзд у Білорусь

Для в’їзду у Білорусь є кілька винятків

Державна прикордонна служба України повідомила про тимчасове призупинення перетину державного кордону на в’їзд в Республіку Білорусь.

У відомстві пояснюють, що закриття не поширюється на тих, хто прямує за дипломатичними документами; екіпажів літаків, кораблів, поїздів; близьких родичів білорусів або тих, хто має дозвіл на проживання у Білорусі; студентів та абітурієнтів закладів Білорусі та людей, які їдуть на Covid-вакцинацію.

Людей, які прибули з «червоних» країн у Білорусь, зобов’яжуть самоізолюватися на сім днів і не мають право за цей час покинути країну.

Іноземці від шести років (окрім тих, хто має дозвіл на проживання у Білорусі) мають мати документ, який підтверджує негативний результат дослідження на Covid-19 зі зробленим ПЛР-тестом протягом трьох днів до перетину кордону.

Іноземцям, які не мають негативного тесту, можуть відмовити у в’їзді в країну.

Нагадаємо, невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко 2 липня заявив, що розпорядився повністю перекрити кордон з Україною.

«Величезна кількість зброї надходить із України в Білорусі. Тому я доручив прикордонним військам повністю перекрити кордон з Україною», – сказав Лукашенко.

До слова, Олександр Лукашенко вважає, що державний суверенітет України нібито «тане». Цікаво, що Лукашенко вважає, що «український народ ні в чому не винен».