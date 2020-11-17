Кабмін звільнив керівника Державного космічного агентства України

Усов очолював ДКАУ з початку лютого 2020 року

Кабмін призначив виконувачем обов'язків голови Держкосмосу першого заступника Усова Михайла Лева

Кабінет Міністрів України 16 листопада звільнив із посади голови Державного космічного агентства України (ДКАУ) Володимира Усова.

Відповідне розпорядження №1432-р опублікувала пресслужба уряду.

Усова звільнили відповідно до ч. 1 ст. 87 закону України «Про державну службу».

«Звільнити Усова Володимира Володимировича з посади голови Державного космічного агентства України відповідно до ч. 1 ст. 87 закону України «Про державну службу», – повідомляють у документі.

Стаття передбачає, що суб'єкт призначення може звільнити держслужбовця категорії А за власною ініціативою за поданням прем'єр-міністра або профільного міністра протягом чотирьох місяців із моменту його призначення.

Імовірно, подання на звільнення Усова вніс віцепрем'єр із питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський, якого було призначено 16 липня, тобто чотири місяці тому.

Іншим розпорядженням Кабмін призначив виконувачем обов'язків голови Держкосмосу першого заступника Усова Михайла Лева.