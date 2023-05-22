Казахстан виступив проти кандидатури Гайдая на посаду посла

Країна заявила, що хотіла би бачити на місці посла України професійного дипломата

Казахстан відмовився видавати агреман (згоду на прийняття особи в якості глави дипломатичного представництва) колишньому начальнику Луганської обласної військової адміністрації Сергію Гайдаю, запит щодо кандидатури якого зробив офіційний Київ. Про це передає Zn.ua.

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Зазначається, що казахська сторона «м’яко, але твердо» дала зрозуміти, що хотіла би бачити на місці посла України в Казахстані професійного дипломата.

Додамо, що попередній український посол в Казахстані Петро Врублевський був саме професійним дипломатом. Проте Зеленський був змушений звільнити його з посади в жовтні 2022 року після незадоволення Астани і істерики Москви, яка вимагала від Казахстану негайної висилки українського дипломата з країни.

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Така реакція була викликана інтерв’ю українського посла місцевому блогеру, в якому він заявив про росіян наступне: «Намагаємося вбити їх якнайбільше. Чим більше ми вб’ємо росіян зараз, тим менше доведеться вбивати нашим дітям».

Нагадаємо, 15 березня президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Сергія Гайдая з посади очільника Луганської обласної військової адміністрації.