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Казахстан виступив проти кандидатури Гайдая на посаду посла

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Казахстан виступив проти кандидатури Гайдая на посаду посла
Сергій Гайдай, ексголова Луганської ОВА
фото з відкритих джерел

Країна заявила, що хотіла би бачити на місці посла України професійного дипломата

Казахстан відмовився видавати агреман (згоду на прийняття  особи в якості глави дипломатичного представництва) колишньому начальнику Луганської обласної військової адміністрації Сергію Гайдаю, запит щодо кандидатури якого зробив офіційний Київ. Про це передає Zn.ua.

Зазначається, що казахська сторона «м’яко, але твердо» дала зрозуміти, що хотіла би бачити на місці посла України в Казахстані професійного дипломата.

Додамо, що попередній український посол в Казахстані Петро Врублевський був саме професійним дипломатом. Проте Зеленський був змушений звільнити його з посади в жовтні 2022 року після незадоволення Астани і істерики Москви, яка вимагала від Казахстану негайної висилки українського дипломата з країни.

Така реакція була викликана інтерв’ю українського посла місцевому блогеру, в якому він заявив про росіян наступне: «Намагаємося вбити їх якнайбільше. Чим більше ми вб’ємо росіян зараз, тим менше доведеться вбивати нашим дітям».   

Нагадаємо, 15 березня президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Сергія Гайдая з посади очільника Луганської обласної військової адміністрації. 

Теги: Сергій Гайдай МЗС Казахстан

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